Липецкого налоговика подозревают в угрозах бизнесмену

Управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Октябрьскому району Липецка, сообщили в ведомстве. Имя сотрудницы ФНС не раскрывается. Ее подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ, максимальное наказание — до трех лет запрета на занятия определенной деятельностью).

По версии следствия, сотрудница налоговой службы, используя служебное положение, в сентябре-октябре 2019 года незаконно вмешалась в хозяйственную деятельность ООО и индивидуального предпринимателя, арендовавшего у фирмы помещение. «С целью улучшить показатели в работе, налоговик попыталась устранить юридическое лицо с территории обслуживания, потребовав у руководства ООО сменить регистрацию на другой юридический адрес, находящийся на территории обслуживания иного налогового органа»,— рассказали в СКР.

В случае отказа, считает следствие, сотрудница ФНС «угрожала принудительной незаконной ликвидацией организации», а предпринимателю «пообещала проблемы с налоговым органом, в случае если он не расторгнет с юрлицом договор аренды офисного помещения».

Владимир Зоркий