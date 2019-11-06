«Главстрой СПб» и Газпромбанк подписали соглашение по эскроу-счетам на 30 млрд рублей

Компания ООО «Главстрой Санкт-Петербург» и АО «Газпромбанк» подписали договор проектного финансирования жилищного строительства с применением эскроу-счетов. Сумма контракта составила 30 млрд рублей. Кредитные средства застройщику будут выделены на строительство ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово», сообщили в пресс-службе компании-девелопера.

Ранее “Ъ-СПб” писал о соглашении на общую сумму 5,4 млрд руб. с использованием эскроу-счетов, подписанным банком ВТБ и группой RBI. Также сообщалось о первой сделке по новым правилам, которую заключила группа ЛСР.