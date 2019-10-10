Группа ЛСР сообщила о первой сделке с использованием эскроу-счета

ПАО «Группа ЛСР» заключило первую сделку с использованием эскроу-счета. Предметом договора стал жилой объект в одном из строящихся домов Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ЛСР.

Напомним, что с 1 июля текущего года вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым деньги дольщиков становятся доступны застройщику только после того, как дом достроен и введен в эксплуатацию, а квартиры переданы собственникам.

При этом ранее “Ъ-СПб” писал, что Группа ЛСР стала первым застройщиком в Петербурге, получившим заключение о соответствии критериям Минстроя РФ, позволяющее реализовывать жилье по старым правилам — без эскроу-счетов.