Firefox будет автоматически блокировать предложения о подписке на сайты

Браузер Mozilla Firefox со следующего обновления Firefox 72 будет блокировать всплывающие предложения подписаться на уведомления сайтов, сообщает The Next Web. Вместо всплывающих окон теперь в адресной строке будет появляться специальный символ, нажав на который можно будет активировать уведомления. Обновление будет запущено в январе 2020 года.

В компании утверждают, что решение было принято после внутреннего исследования, в результате которого выяснилось, что 99% пользователей игнорируют всплывающие предложения о подписке, а 48% тут же отказываются от них.

Ранее Google Chrome и Microsoft Edge также представили функцию, благодаря которой можно блокировать всплывающие предложения о подписке и получать уведомления только с интересующих пользователей сайтов.

Евгений Федуненко