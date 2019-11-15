Их личный штат Аляска

На сервисе Hulu вышел сериал «В поисках Аляски» о подростках, обдумывающих житье в школе-интернате

Роман Джона Грина в жанре young adult «В поисках Аляски» был опубликован в 2005 году. Он мгновенно стал бестселлером и попался на глаза телепродюсеру Джошу Шварцу еще тогда, но студия «Парамаунт», купившая права на экранизацию, отложила съемки в долгий ящик. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как стала хитом экранизация другого бестселлера Грина — «Виноваты звезды» (2014). Возможно, оттого что материал этот не новый и в нем нет нынешних примет времени вроде смартфонов, соцсетей и чатов знакомств, сериал вышел по-хорошему старомодным. Он разительно отличается от ярких, шумных и беззастенчивых зрелищ вроде «Эйфории», где старшеклассников уже накрыла цифровая сексуальная революция. Подростки у Грина все еще читают бумажные книги и звонят родителям по телефону-автомату. Те, в свою очередь, неловко пытаются уберечь детей от всего, что может пойти в жизни не так. Но взрослые и дети — существа от века разобщенные. «Нам не с кого брать пример, когда дело доходит до серьезных отношений»,— так обстоят дела у Майлза Холтера и его друзей по старшей школе.

16-летний Майлз (Чарли Пламмер) — книжный мальчик, который предпочитает своим недалеким сверстникам знаменитых мертвецов и их последние слова. Вычитав в биографии Франсуа Рабле, что перед смертью тот, предположительно, произнес: «Я иду искать великое „Возможно"», Майлз решает оставить стены родительского дома. Из Флориды он отправляется в Алабаму, в школу-интернат «Калвер-Крик», где когда-то учился его отец. (Как сказал перед смертью Оскар Уайльд, глядя на обои в гостиничном номере: «Убийственная расцветка! Я не могу больше видеть это, я лучше умру».)

В школе Майлз сразу находит компанию — это его сосед по комнате темнокожий Чип Мартин (Дэнни Лав) по прозвищу Полковник, красивая и смелая Аляска Янг (Кристин Фросет), которая непрерывно курит и называет себя феминисткой третьей волны, и их приятель Такуми (Джей Ли). У этих ребят, со слов Аляски, «сразу нашлись общие интересы — бухло и бесчинства». Не достигшая совершеннолетия Аляска умеет виртуозно убалтывать продавцов и покупает спиртное и сигареты на всю компанию. («Я только что выпил восемнадцать стаканов чистого виски — это рекорд», как сказал перед смертью любимый поэт Аляски Дилан Томас.)

Компания Чипа враждует с детьми из состоятельных семей, которые уезжают из лагеря на выходные,— за это их прозвали «воины будней». В «Калвер-Крике» в ходу розыгрыши между враждующими компаниями — например, вытащить новичка из постели и бросить в озеро в одних трусах. («Атакуем шатер!» — вот что сказал перед смертью генерал Ли, умирая в мирное время, но продолжая бредить войной.)

У всех без исключения учеников «Калвер-Крика» лишь одно незыблемое правило: никогда не стучи учителю на своих врагов. За дисциплиной тут присматривает старший воспитатель мистер Старнс по прозвищу Орел (Тимоти Саймонс) — он чует табачный дым за версту и зорко надзирает за тем, чтобы у мальчиков и девочек не было секса. («Почему вы думаете, что в Далласе вас не любят, господин президент?» — спросили у Джона Кеннеди перед смертью. «Это же очевидно»,— ответил Кеннеди, а потом его застрелили.)

Но случается непоправимое: кто-то доносит в администрацию на соседку Аляски и ее парня, уединившихся в комнате, и Орел выгоняет их из лагеря, застукав в постели. Подозрение в доносительстве падает на Аляску, вражда в лагере обостряется и ситуация становится критической. (Когда сиделка пыталась подбодрить умирающего Генрика Ибсена и сказала: «Похоже, вам сегодня лучше!», он ответил: «Наоборот» — и умер.)

Надо ли говорить, что романтическая завороженность Майлза смертью не мешает ему без памяти влюбиться в Аляску, потому что если сравнивать людей с дождем, то он мелкая морось, а она ураган. Но он понятия не имеет о том, почему она так себя повела. Как и о том, что в истории «Калвер-Крика» настали последние времена и пошел финальный отсчет перед неотвратимыми событиями. «Ты возлюбишь своего ущербного ближнего ущербным сердцем своим»,— сказал перед смертью Оден. Этому, как и многому другому, научила Майлза Аляска. «Жаль, они нас не видят»,— сказал Джеймс Дин перед тем, как его порше столкнулся с другой машиной в смертельной аварии.

Ну что же, миллениалов можно поздравить — у этого поколения не было ни своего Джона Хьюза, ни даже своего Кэмерона Кроу — зато теперь есть этот сериал.

«Looking For Alaska», 2019

В России сериал можно посмотреть в онлайн-сервисе More.tv