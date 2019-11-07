Для хакасских единороссов сделали исключение

Реготделение «Единой России» в Хакасии исключило из президиума и политсовета семерых человек, среди которых несколько политических аутсайдеров. Их места заняли секретари районных отделений партии и «первичек». Эксперты полагают, что в период политического кризиса ротация — это попытка найти эффективную схему кадровой конфигурации, а новые лица станут символом обновления руководства.



Хакасское отделение «Единой России» на 27-й ежегодной конференции обновило состав регионального политсовета и президиума. Полномочий лишились семь человек. Из президиума и политсовета исключили бывшего мэра Абакана Николая Булакина, погибшего в октябре под Минусинском. Бывший вице-спикер хакасского парламента и экс-лидер реготделения партии, а ныне заместитель главы Минусинска Сергей Комаров также выбыл из президиума в связи с пере­ездом в июне этого года в другой регион. Их места заняли председатель абаканского горсовета Альберт Тупикин и вице-спикер Верховного совета республики Юрий Шпигальских.

Политсовет покинули бывший глава Саяногорска Леонид Быков, проигравший в сентябре выборы кандидату от ЛДПР Михаилу Валову, и бывший глава Орджоникидзевского района Алексей Попков, два месяца назад уступивший свой пост самовыдвиженцу Анатолию Тайченачеву. Из руководящего органа партотделения исключен и скандально известный глава Ширинского района Сергей Зайцев. Напомним, что в мае этого года Сергей Зайцев в грубой форме с применением физической силы выставил из своего служебного кабинета корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» (телеканал «Россия 24»), после того как журналист задал главе района вопрос о непригодных для жилья домах для пострадавших во время пожаров. Кадры, на которых видно, как господин Зайцев повалил на пол сотрудника телеканала, облетели всю Россию. Президиум генсовета «Единой России» исключил чиновника из партии, Следственный комитет завел уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности, сейчас оно слушается в суде Черногорска.

Партконференция также исключила из политсовета реготделения мэра Абазы Валентину Филимонову. В июне прошлого года она участвовала в праймериз ЕР по выборам кандидата на пост главы республики, но проиграла действующему на тот момент губернатору Виктору Зимину.

В политсовет вошли: член отделения Таштыпской ячейки «Единой России» Александр Исаков, бывший первый заместитель главы исполкома хакасского реготделения партии Виктор Шигорев, секретари Бейского и Абазинского отделений Юрий Кощеев и Сергей Чубуков соответственно, секретарь первичного отделения Абакана Татьяна Макарова.

Секретарь регионального отделения партии Сергей Можаров отметил, что «ротация — обязательная процедура, которая проводится ежегодно». По его словам, ЕР продолжает «тесно сотрудничать со всеми активными членами партии, поскольку опыт и знания всегда востребованы и оцениваются по достоинству». Всего в президиум входят 15 человек, в политсовет — 48 человек.

Руководитель фракции КПРФ в парламенте Хакасии Александр Семенов считает такую ротацию абсолютно нормальным явлением: «Полномочий лишились в основном те, кто потерпел фиаско в политической сфере или неподобающе себя вел. Такие решения должны приниматься в любой партии».

Политолог Михаил Верхотуров отмечает, что плановая ротация позволяет руководству партии не застояться: «В политсовет прошли те, кто сейчас определяет партийную повестку, а также ведет активную политическую и общественную работу на местах, кто действительно „болеет“ за партию». Так, в пример Михаил Верхотуров приводит господина Исакова, который в 2016 году в селе Таштып установил торговую точку с хлебом без продавца: можно было взять хлеб с прилавка, а в кассу в виде коробки опустить 20 руб. Экс­перт полагает, что новые лица «помогут ЕР укрепить авторитет в обществе».

Политолог Виктор Потуремский уверен, что регион находится в затяжном политическом кризисе: «Несмотря на то, что выборы губернатора завершились в прошлом году, новоизбранному главе Валентину Коновалову не удалось наладить эффективную работу системы власти, поэтому партии продолжают искать свою нишу, в том числе и ЕР». Эксперт отмечает, что ротация — это очередная попытка обновления и поиск эффективной кадровой конфигурации. «Помимо прочего, это и формирование позиционирования. Запрос на появление новых лиц в ЕР, обозначающих смену власти для региона, — очень эффективное решение, потому что прежние представители уже продемонстрировали качество своей работы не с лучшей стороны».

Юлия Сасевич