«Прибор» показал многомиллионный долг

Инспекция ФНС по Курчатовскому району Челябинска направила в арбитражный суд заявление о признании банкротом АО «Завод “Прибор”». Сумма требований кредитора составляет почти 440 млн руб. Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что проблемы на предприятии усугубились после вхождения в состав концерна «ЦНИИ “Электроприбор”», который должен был загрузить завод госзаказами, однако этого не произошло. За последние три года на предприятии сократили половину сотрудников, часть производственных площадей сдается в аренду. Эксперты не исключают, что владелец завода «сознательно пошел» на банкротство.



В Арбитражный суд Челябинской области 1 ноября поступило заявление от инспекции ФНС России по Курчатовскому району Челябинска о признании банкротом предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «Завод “Прибор”». Сумма требований кредитора составляет 438,44 млн руб., говорится в материалах суда.

Завод «Прибор» с 2016 года входит в состав АО «Концерн “Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор»”» (Санкт-Петербург, входит в госкорпорацию «Ростех»). До этого был федеральным государственным унитарным предприятием. Завод является крупнейшим разработчиком и производителем приборов контроля давления для космической техники и военно-морского флота, средств автоматизации для промышленности. Финансовые результаты АО опубликованы лишь за 2017 года: по данным «СПАРК Интерфакс», чистый убыток составил 22,6 млн руб. (97,2 млн в 2016-м), выручка — 354,3 млн.

Руководство АО «Завод “Прибор”» отказалось от комментариев по поводу заявления о банкротстве. Запрос “Ъ-Южный Урал” в концерн «ЦНИИ “Электроприбор”» остался без ответа.

В министерстве промышленности Челябинской области сообщили, что в курсе ситуации, пообещав предоставить комментарий позже.

Источник “Ъ-Южный Урал”, знакомый с положением завода, давно находившегося в непростой ситуации, рассказал, что проблемы усугубились после передачи концерну.

«По мнению правительства РФ и Минпромторга, это объединение должно было решить две задачи: с одной стороны, обеспечить загрузку завода “Прибор”, а с другой — помочь концерну справиться с тем объемом заказов, который у него был. Для концерна завод был лакомым кусочком, поскольку находился в миллионнике, где нет проблем с квалифицированной рабочей силой, рядом Южно-Уральский госуниверситет, хорошие производственные мощности, здания и сооружения, достаточно современное оборудование. Но что-то пошло не так. Руководство концерна не выполнило обещания, которые давало публично — на общезаводских собраниях коллективу говорили о том, что будет обеспечена загрузка. По факту этого не случилось»,— говорит источник. По его словам, большой ошибкой руководства завода стало избавление от текущих гражданских заказов в ожидании загрузки военными.

«На мой взгляд, руководство завода не принимает должных мер, чтобы обеспечить загрузку. Изделия, производившиеся традиционно, морально устарели, надеяться на то, что объем заказов по ним будет увеличиваться — это утопия, поскольку вооружение, флот и космос переходят на принципиально новые изделия. Гражданское направление по непонятным причинам не развивается»,— сообщает источник. По его данным, из-за невыполнения ключевых показателей «Прибор» исключили из федеральной программы по техническому перевооружению, по которой завод должен был получить 841 млн руб.

За последние три года численность персонала завода «Прибор» сократилась минимум в два раза, до около 250 человек, на предприятии происходит уплотнение подразделений, часть корпусов освобождается для продажи или передачи в аренду, говорит источник.

Эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев не исключает, что владелец завода сознательно пошел на банкротство. «У многих предприятий ОПК есть проблемы, но, похоже, что на «Заводе “Прибор”» еще и слабый менеджмент. Иначе сложно представить, как юрлицо может накопить такой долг перед налоговой службой. Перед банками, поставщиками или заказчиками — куда ни шло. Вероятно, такое возможно только, если владелец предприятия, АО “Концерн ЦНИИ «Электроприбор»”, сознательно пошел на это. Избежать банкротства можно, если владелец, вполне прибыльный, в отличие от убыточного завода, рассчитается по его долгам или, например, докапитализирует предприятие на необходимую сумму. Но, скорее всего, как раз процедура банкротства может стать своеобразным методом финансового оздоровления»,— говорит эксперт. По его мнению, завод могут довести до банкротства, а затем выкупить на торгах в составе единого комплекса, продолжив его работу, уже без долгов, в качестве филиала ЦНИИ «Электроприбор».

Юлия Гарипова