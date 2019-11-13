Творить, объединяя

2019-й был объявлен Годом театра. А двумя годами ранее на Санкт-Петербургском международном культурном форуме было принято решение о проведении в России Международной театральной олимпиады. На форуме этого года, который пройдет с 14 по 16 ноября, будут подведены ее итоги. Об особенностях культурного планирования “Ъ” поговорил с художественным координатором Театральной олимпиады 2019 Валерием Фокиным и заместителем министра культуры Российской Федерации Павлом Степановым.

Валерий Фокин: «Люди повернулись в сторону театра»

Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019

— Что изменилось в театральной среде в России по сравнению с 2001 годом, когда Театральная олимпиада была проведена в стране впервые?

— Очень многое. Во-первых, театральная жизнь стала разнообразнее, появилось много новых театральных направлений — что-то оригинальное, что-то под влиянием европейских и мировых тенденций. Но главное — я вижу новое поколение молодых режиссеров. И их много. Очень важно, что мы в театре уходим от некоей предопределенности.

— Считаете ли вы, что театр в России получает достаточно финансирования для своего развития?

— Достаточно средств никогда не бывает. Особенно это касается драматического театра, который по своей природе убыточен. Новое время, новые вызовы, новые требования заставляют зарабатывать — от этого никуда не деться. Поэтому сегодня в работе над любым серьезным спектаклем приходится учитывать и определенную коммерческую составляющую. Сегодня все приходится считать.

«Трагедия мстителя», режиссер Деклан Доннеллан, Пикколо Театро ди Милано — Театр Европы (Италия) Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

— В этом году Театральная олимпиада проходит одновременно в России и Японии. Какие преимущества в этом вы видите?

— Преимущество прежде всего в том, что больше людей становится вовлеченными в театральный процесс. В одной только России программа спектаклей Олимпиады длится более шести месяцев и охватывает города от Калининграда до Владивостока. Большое достоинство Олимпиады в том, что люди, которые вчера даже не смотрели в сторону театра, сегодня туда повернулись. И очень важно закрепить эти позитивные шаги.

— Как работает Международный комитет Театральной олимпиады? Какие задачи он решает?

— Задача одна — проводить Театральную олимпиаду на высоком уровне. Встречи и заседания происходят не часто, но регулярно. На них прежде всего обсуждается место проведения следующей Олимпиады, а также программа, учитывающая особенности принимающей стороны.

«Эдип», режиссер Роберт Уилсон, Change Performing Arts (Италия) Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

— Почему для проведения Театральной олимпиады был выбран именно Санкт-Петербург?

— Театральная олимпиада в России проводилась один раз 18 лет назад, а Санкт-Петербург, как ни один другой город в стране, просто создан для таких крупных театральных программ. Он сам театральный, вся его архитектура, весь строй его жизни — театральны. Так что лучше места нельзя было придумать.

Павел Степанов: «Главный итог Олимпиады — это беспрецедентный охват»

Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019

— Что подразумевает собой присвоение тому или иному году связи с одним из видов искусств (в случае с 2019-м — Год театра)?

— В первую очередь это вовлечение учреждений культуры в международные и всероссийские проекты, а также развитие новых направлений в этом виде искусств. Особое внимание уделяется образовательно-просветительской деятельности и глобальному обмену опытом. Поэтому нам особенно важно, что в 2019 году именно Россия принимает у себя Театральную олимпиаду. Девиз Олимпиады — «Творить, объединяя» — отзывается и в нас, соответствует нашим целям и идеалам.

— Как Россия была выбрана для проведения Театральной олимпиады 2019?

— Идея провести Олимпиаду — этот поистине мировой праздник театра, дружбы, искусства — зародилась на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Именно здесь два года назад народный артист России, художественный руководитель Александринского театра в Петербурге и единственный представитель России в Международном комитете Театральной олимпиады Валерий Владимирович Фокин выдвинул предложение сделать культурную столицу в 2019 году театральной столицей мира. В год своего 25-летия Театральная олимпиада впервые в истории состоялась одновременно в двух странах — России и Японии.

«Выше гор», режиссер Хава Ахмадова, Чеченский драматический театр им. Х. Нурадилова (Чеченская Республика, Россия) Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

— Какое внимание в программе Театральной олимпиады 2019 уделяется регионам по сравнению с мероприятиями, которые были запланированы для Санкт-Петербурга?

— Конечно, такие крупные фестивали, как Театральная олимпиада 2019, обеспечивают обширную региональную программу. В России Олимпиаду принимает 26 городов в восьми федеральных округах, программа Международной театральной олимпиады в Крыму проходит в четырех городах — это Керчь, Севастополь, Симферополь, Ялта. Отдельный проект — Олимпийская молодежная площадка в МДЦ «Артек».

Первым крупным событием в рамках Театральной олимпиады 2019 стала специальная программа в Дальневосточном федеральном округе, в июне прошедшая во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра. Также специально для регионов России были организованы гастроли петербургских театров и европейских молодежных коллективов.

— Есть ли какие-то предварительные итоги Театральной олимпиады, о которых уже можно говорить?

— Главный итог — это беспрецедентный охват. С марта по ноябрь 2019 года в рамках Театральной олимпиады в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, в Крыму, а также в регионах России уже состоялось 400 мероприятий, включая показы спектаклей, перформансы, театральные лаборатории, мастер-классы, интерактивные занятия, выставки и лекции.

«Король Лир», режиссер Ян Клята, Национальный Старый театр в Кракове (Польша) Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

— Какие обязательства несет с собой участие в Театральной олимпиаде 2019?

— Самое главное обязательство — это продолжить традицию международного диалога театральных творцов и зрителей, показать миру передовую роль российского театра, а российской публике — последние достижения европейского театра и творческих поисков великих режиссеров. Проведение таких масштабных мероприятий, как Театральная олимпиада 2019, это всегда большая ответственность для принимающей страны. Мы должны обеспечить все необходимые условия для работы и проживания нескольких тысяч участников фестиваля, предоставить подходящие площадки, позаботиться о транспортировке реквизита. И сделать это на высшем уровне, так как коллективы-участники выступают на крупнейших фестивалях мира и у них есть с чем сравнивать.

— Какие задачи ставит перед собой Министерство культуры, проводя Театральную олимпиаду 2019?

— Одной из наших основных задач является сохранение и популяризация лучших отечественных театральных традиций и достижений. Мы стремимся сделать лучшие образцы театрального искусства доступными для жителей разных городов и регионов, что становится возможным благодаря обширной программе Театральной олимпиады 2019. Акцент делается также на обмене международным театральным опытом и совершенствовании организации театрального дела. Театральное образование — это сфера, которой мы уделяем особое внимание. В рамках Олимпийской молодежной площадки в МДЦ «Артек» юное поколение театралов познакомилось с богатой историей и культурным наследием русского театра.

«Сны Босха», режиссер Самюэль Тетро, Театральная компания «7 пальцев» (Канада) Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

Театральная олимпиада — лучший пример того, как международное сотрудничество влияет на развитие театрального искусства во всем мире. Цель Олимпиады — объединение разных театральных школ, диалог их основателей как между собой, так и со зрителями, у которых появляется уникальная возможность увидеть наиболее полную и яркую картину современного театрального процесса. Решение Международного комитета Театральной олимпиады провести ее в 2019 году в России в очередной раз подчеркивает роль нашей страны в театральной жизни всего мира. Олимпиада способствует обогащению национальной театральной культуры, сохранению культурного разнообразия в России и в мире и вместе с тем развитию международных проектов и поиску универсальных средств общения через язык театрального искусства.

Дмитрий Иванов