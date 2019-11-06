Сбербанк не торопится с быстрыми платежами Штраф за неподключение в разы меньше дневного заработка банка на переводах

Банк России оштрафовал Сбербанк на 1 млн руб. за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП). Повторный штраф может составить уже 10 млн руб. Но если учитывать, что на переводах через собственную систему Сбербанк зарабатывает около 20 млн руб. в день, он может не торопиться с подключением.

Сбербанк получил штраф от ЦБ за неподключение в срок к Системе быстрых платежей. Об этом в среду в Совете федерации заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, не раскрыв названия банка. «Сейчас подключены (к СБП.— “Ъ”) 10 из 11 системно значимых банков. Один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе»,— сказала глава ЦБ.

Одиннадцать системно значимых банков должны были подключиться к СБП до 1 октября. Десятым накануне истечения этого срока к системе подключился Россельхозбанк. Неподключенным остается только Сбербанк.

В Сбербанке “Ъ” заявили, что не комментируют эту тему. Однако ранее в кулуарах Восточного экономического форума глава банка Герман Греф говорил, что к назначенному сроку подключиться к СБП не успеет (см. “Ъ” от 6 сентября). «Значит, будем оштрафованы. Невозможно это сделать»,— заключил он тогда.

По словам информированного источника “Ъ”, Банк России выдал Сбербанку предписание устранить нарушение и подключиться к СБП до 25 октября.

Предписание банк не выполнил — и в начале прошлой недели ему был выставлен штраф в размере 1 млн руб. Теперь банк должен получить новое предписание. За неисполнение этого предписания ему грозит штраф 10 млн руб. Согласно закону «О Центральном банке», штраф при повторном неисполнении предписания может быть до 1% от оплаченного уставного капитала, но не более 1% от минимального капитала для этого типа кредитных организаций. У Сбербанка универсальная лицензия, для таких банков минимальный капитал составляет 1 млрд руб., следовательно, 1% от него равен 10 млн руб.

Впрочем, эта сумма вряд ли напугает крупнейший банк страны. По данным годового отчета Банка России, доля Сбербанка на рынке денежных переводов в 2018 году составила 41,2%, а общий объем переводов достиг 35 трлн руб. Таким образом через Сбербанк в 2018 году перевели 14,42 трлн руб., или 39,5 млрд руб. в день. Как утверждает Герман Греф, 95% таких переводов происходит бесплатно. Следовательно, если считать комиссию банка равной 1% (по некоторым переводам она достигает 1,5%), на оставшихся 5% переводов (1,975 млрд руб.) банк зарабатывал в 2018 году в среднем 19,75 млн руб. в день. В таких условиях можно себе позволить раз в месяц платить штраф и 1 млн руб., и даже 10 млн руб.

Максим Буйлов