К СБП подобрали динамический код

В четверг впервые в России прошла оплата товара через систему быстрых платежей (СБП), в которой отправителем и получателем денег выступали разные банки, в формате, наиболее востребованном крупными ритейлерами. Теперь для полноценного запуска СБП необходимо подключение всех системно значимых банков. Задержка только на стороне Сбербанка, по заявлению его главы Германа Грефа, банк к утвержденной дате подключения, 1 октября, не успевает «физически».

В четверг были проведены первые в России покупки через СБП с использованием динамического QR-кода. Частный клиент с помощью мобильного приложения Промсвязьбанка (ПСБ) купил в магазине «220 Вольт» монтажный клей. А клиент СКБ-банка с помощью своего мобильного приложения приобрел там же смазку для буров. Прием платежей через СБП осуществляет банк «Русский стандарт». Операции подтвердили во всех трех банках.

QR-коды делятся на статический и динамический. Статический QR-код содержит только реквизиты продавца. Покупатель должен с помощью специального приложения отсканировать его и вручную вписать сумму платежа. Первая транзакция была совершена в конце августа (см. “Ъ” от 2 сентября). Динамический QR-код каждый раз формируется заново и содержит не только реквизиты продавца, но и сумму платежа. Покупатель сканирует его с помощью приложения и подтверждает операцию.

Банки отмечают большой спрос со стороны торгово-сервисных предприятий на подключение к СБП. «С появлением сервиса платежей с2b по QR-коду с помощью СБП у клиентов появится новый удобный инструмент расчетов, в том числе там, где раньше невозможно было использовать банковские карты»,— говорит директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев. Ведь QR-код позволяет осуществлять оплату без какой-либо инфраструктуры, даже за пределами населенных пунктов, нужно только подключение к мобильной сети. Кроме того, по словам директора дизайн-офиса СКБ-банка Виталия Копысова, «комиссия банка через СБП меньше, чем в классическом эквайринге» (см. “Ъ” от 2 сентября). Динамический QR-код, считает директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова, будет особенно востребован при оплате нескольких товаров и услуг. «А статический QR-код будет более удобен для малого бизнеса или для крупных компаний, например, при выездных работах мастеров или курьеров с прайсом на ограниченное число сервисов по заранее определенной цене с напечатанными QR-кодами»,— объяснила госпожа Емельянова.

Вместе с тем банкиры считают, что наиболее востребовано будет использование динамического типа. «Данный способ хорошо знаком покупателям, так как приближен к популярным сейчас методам безналичной оплаты»,— указывает директор департамента организации комплексных корпоративных расчетов Росбанка. «Он обеспечивает реализацию удобного эргономичного интерфейса формирования и отображения QR-кода на стороне предприятия»,— отмечает глава департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. «В крупных сетях существующие процессы обслуживания покупателей рассчитаны только на динамический код. Малый бизнес, напротив, может иметь повышенный интерес именно к статическому QR-коду»,— считает руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин.

При этом банкиры считают, что для полноценного запуска СБП как минимум необходимо присоединение всех системно значимых банков. В обязательном порядке они должны быть подключены к системе к 1 октября. В настоящее время к СБП подключены лишь 9 из 11 системно значимых банков. Еще один, Россельхозбанк, готовится к подключению к системе. А вот появление самого крупного банка задерживается. Как в четверг заявил на Восточном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф, «1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП» (цитата по ТАСС). Но в ЦБ настроены жестко, считая, что у участников рынка «было достаточно времени для подключения» к установленному сроку. При этом в случае неисполнения требований «к участнику рынка применяются меры, установленные законодательством, включая предписания и штрафы», указывают в Банке России.

Максим Буйлов