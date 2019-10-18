Тарифы равняются на Сбербанк

Введение с 1 января 2020 года для банков платы за переводы через систему быстрых платежей (СБП) побудило кредитные организации определиться с тарифами на переводы между гражданами (р2р-переводы). В итоге они оказались сравнимы по уровню с комиссиями Сбербанка, которые стали одной из главных причин создания СБП.

“Ъ” опросил банки—участники СБП о том, какие комиссионные они уже взимают и планируют ввести при осуществлении переводов между физлицами. Минимальный из этих тарифов составляет 30 руб. ЦБ, предоставляющий эту услугу банкам, планирует брать плату лишь с 1 января 2020 года в размере 0,5–3 руб. в зависимости от суммы перевода.

До недавнего времени комиссии за переводы в рамках СБП взимали лишь в СКБ-банке и Газэнергобанке (1% при переводе более 6 тыс. руб. в день или 100 тыс. руб. в месяц), а также в Райффайзенбанке (1,5% при переводе более 10 тыс. руб. в месяц). С 10 октября Почта-банк ввел тариф в размере 1,2% от суммы перевода, но не менее 35 руб., но обещает установить пониженные комиссии для зарплатных клиентов и пенсионеров.

В «Ак Барсе», по словам главы направления эквайринга и электронной коммерции Ильназа Ситдикова, с 1 января комиссия по СБП составит 1% (минимум 30 руб.). «Если за четвертый квартал мы поймем, что рынок предлагает комиссию ниже или будут другие тенденции, возможно, пересмотрим условия»,— уточнил топ-менеджер. «МКБ планирует вводить комиссию за переводы с 1 января в размере 1% (минимум 50 руб.), однако она будет взиматься лишь при платежах сверх лимита, который по переводам через СБП будет установлен свой по каждому типу карт»,— рассказал директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков. В Росбанке сообщили, что плату будут брать с 1 ноября, но размер ее раскрыть отказались. В Тинькофф-банке также определились с позицией и вводить комиссию за переводы граждан по СБП не планируют вообще.

Однако многие крупные банки все еще оценивают ситуацию. Так, в ВТБ сообщили, что прорабатывают возможность сохранения нулевых тарифов для операций до 10 тыс. руб., а также для отдельных клиентских сегментов. В частности, речь идет о владельцах пакетов «Привилегия» и «Прайм». Возможность дифференцированных тарифов для граждан на будущий год рассматривают также в Альфа-банке и банке «Открытие». В банке «Русский стандарт» отметили, что планируют ввести с нового года фиксированный тариф вне зависимости от суммы перевода. При этом обещают, что стоимость переводов «точно будет ниже, чем стоимость карточных р2р-переводов».

Опрошенные “Ъ” эксперты указывают, что сейчас сложно определить точный размер комиссий, поскольку на это влияют три фактора: подключение к СБП Сбербанка и его тарифы, ситуация на рынке, а также воля регулятора. В одном из банков подчеркивают, что установление тарифов без учета крупнейшего игрока «не может быть релевантным в принципе». Еще в одном банке также намерены определиться «лишь после того, как тарифы озвучат конкуренты». В третьем банке отметили, что тариф 30–50 руб. «с точки зрения экономики вполне интересен», однако принимать решение можно будет лишь после прояснения позиции ЦБ.

Регулятор же, хотя и не вмешивается в тарифную политику, в отношении СБП высказывается прямо. «Банки должны исходить из интересов граждан, учитывая также низкие тарифы, установленные Банком России для банков—участников СБП»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ЦБ. В ЦБ пообещали, что будут отслеживать комиссии, которые банки начнут вводить для физлиц в СБП.

«И если увидим, что потребители лишены возможности свободно переводить средства между банками и банки устанавливают заградительные тарифы, то мы воспользуемся правом ограничить верхнюю планку тарифов»,— отметили в ЦБ.

По оценке экспертов, подавляющее большинство переводов между гражданами в СБП сегодня равняются 2 тыс. руб. А это значит, что тариф в 30 руб. будет составлять 1,5%, то есть на уровне той комиссии, которая действует у Сбербанка для переводов в сторонние банки. Между тем именно наличие и величина этой комиссии исходно была одной из причин создания альтернативной системы денежных переводов между гражданами в лице СБП.

Вероника Горячева