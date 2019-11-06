06 ноября, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

На покупку автомобилей в России потратили 1,8 трлн рублей

В 2019 году на покупку новых автомобилей в России было потрачено в общей сложности более 1,8 трлн руб., сообщает «Автостат».

В январе-сентябре 2019 года на покупку новых автомобилей россияне потратили на 6% больше, чем в прошлом году. На приобретение иномарок ушло 1,6 трлн руб., а на автомобили российского производства покупатели потратили 179 млрд руб.

Напомним, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,2 млн шт., что на 2% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя