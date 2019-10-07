Продажи автомобилей в России в сентябре сократились на 0,2%

В сентябре 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 0,2%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).

За минувший месяц объем российского авторынка составил 157,1 тыс. автомобилей, что на 242 машины меньше, чем в сентябре 2018 года.

«Продажи сентября были на уровне того же месяца прошлого года, что является неплохим результатом, принимая во внимание отрицательную динамику последних месяцев. Кумулятивные продажи за период с января по сентябрь год к году — все же минус 2%. С учетом оставшихся 3 месяцев в текущем году АМС ожидает годового результата 1,76 млн. шт., что проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года, — подчеркнул председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Здесь присутствует элемент неопределенности — возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году, что, по сведениям, обсуждается в правительстве. Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом. Однако краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение, конечно, за счет продаж в последующий период».

Общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,2 млн шт., что на 2% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года.