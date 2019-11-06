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TWINO: Объем выданных займов в период ноябрьских праздников увеличился на 23%

Международная финтех-группа TWINO проанализировала активность своих клиентов в праздничные дни.


По данным аналитического департамента TWINO в период ноябрьских праздников со 2 по 4 ноября 2019 года компания выдала на 23% займов больше, чем за аналогичный период неделей ранее.

Важно отметить, в период праздников мужчинами было оформлено 58% от общего количества выданных займов, а женщинами только 42%. Средняя сумма займа составила 14580 рублей, что на 15% больше, чем неделей ранее.

Что касается целей, на что были взяты денежные средства, то чаще всего займы оформлялись на ремонт, покупку техники и оплату медицинских услуг.

Чаще всего за услугами в сервисы альтернативного кредитования обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска.

ООО МФК "ВЕРИТАС", ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru

ООО МКК «Макро», ОГРН 1167746181790, Рег. №001603045007582 от 09.03.2016 г., подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.moneza.ru

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TWINO. Пресс-релизы

TWINO: Объем выданных займов в период ноябрьских праздников увеличился на 23%

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