По следу крови

Руслана Попова, поисками которого несколько дней занимались его родственники и друзья нашли мертвым в Азовском районе. Они утверждают, что причиной его гибели стало ДТП на трассе. Эту версию подтверждают правоохранительные органы, которые выяснили, что молодого человека сбил полицейский, спрятал тело в лесополосе и уехал в служебную командировку. После установления обстоятельств ДТП полицейский уволен из органов МВД, следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Поиски 22-летнего жителя Новочеркасска Руслана Попова начались 3 ноября. Родственники парня на своих страницах в соцсетях рассказывали, что вечером 2 ноября он проводил время в компании друзей в пригороде Батайска, после чего отправился пешком в Ростов. В какой-то момент Руслан Попов перестал отвечать на телефонные звонки, поэтому родственники и друзья решили начали его поиски.

«На пути его следования в районе хутора Победа в темном неосвещенном месте мы нашли на обочине его кроссовки, тормозной след автомобиля и следы волочения со следами крови. Мы предполагаем, что его сбила машина, а затем его дотащили до нее, погрузили и увезли»,— рассказал друг пропавшего Валентин паблику «Новочеркасск Сегодня» соцсети «Вконтакте».

На следующий день друзья пропавшего нашли под Азовом возле частного недостроенного дома в садоводческом товариществе «Мицуринец-3» автомобиль, который, по их мнению, сбил Руслана Попова — легковой Mercedes с повреждениями на правом борту кузова. Хозяина автомобиля им найти не удалось.

В среду пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области сообщила “Ъ-Юг”, что тело Руслана Попова найдено в лесопосадке в Азовском районе, недалеко от хутора Зеленый. Следователи подтвердили версию родственников, согласно которой причиной гибели молодого человека стало ДТП. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ ( нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). «В результате проведенных следственных действий установлено лицо причастное к совершению преступления. В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия»,— сказано в сообщении.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, Руслана Попова сбил сотрудник МО МВД России «Азовский». «О происшествии он не уведомил руководство и убыл в служебную командировку. После установления обстоятельств ДТП, полицейский был экстренно отозван в город Азов. По результатам служебной проверки полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам»,— сообщили в ведомстве. В пресс-службе отказались уточнить звание, должность и имя полицейского, сославшись на закон о персональных данных.

По данным паблика «Новочеркасск Сегодня» соцсети «ВКонтакте», в момент аварии в Mercedes также находился пассажир — подполковник полиции, который после ДТП якобы помогал коллеге избавиться от тела. В пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области не стали подтверждать или опровергать эту информацию. «По-прежнему ведутся следственные действия с участием подозреваемого, мера пресечения ему еще не избиралась. Сейчас мы в самом начале расследования, детали появятся позже»,— отметили “Ъ-Юг” в ведомстве.

Кристина Федичкина