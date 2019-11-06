Сочинский отель планирует приобрести гостинично-офисный комплекс «Пекин»

Акционеры АО «Гостиничный комплекс “Жемчужина”» 11 декабря этого года планируют вынести на внеочередное собрание вопрос о приобретении 100% уставного капитала ОАО «Гостинично-офисный комплекс “Пекин”» (Москва). Сделку планируют совершить путем приобретения 353 210 обыкновенных именных бездокументарных акций ООО «Бэйджинг-Инвест» номинальной стоимостью 100 руб. каждая, говорится в официальном сообщении компании, размещенном на ЦРКИ «Интерфакс».

Кроме того, на повестку дня будет вынесен вопрос об одобрении сделки с ПАО «Сбербанк» об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму более 2 млрд руб. под процентную ставку не более 11% годовых. Срок финансирования составит не более 120 месяцев. В качестве залога Сбербанку предполагается предоставить движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги заемщика.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Гостиничный комплекс “Жемчужина”» по улице Черноморской, 3 в Центральном районе Сочи было зарегистрировано в 1992 году. Уставный капитал общества — 345,4 млн руб. Выручка по итогам 2018 года составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб. Кредиторская задолженность на конец минувшего года составляла 748,4 млн руб.

В гостиничном комплексе «Жемчужина» 920 номеров различных категорий, полностью реновированных и оборудованных в соответствии со стандартами отелей 4 звезды.

Дмитрий Михеенко