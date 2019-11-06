Василий Голубев потерял шесть позиций в рейтинге влияния глав регионов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев за месяц переместился с 53-го на 59 место рейтинга влияния глав субъектов РФ за октябрь этого года, подготовленного агентством политических и экономических коммуникаций.

«На фоне задержаний главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, начальника управления ЖКХ Таганрога Валерия Каргаева, а также продолжения расследования в отношении находящегося под арестом заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша губернатор Ростовской области Василий Голубев теряет влияние», — говорится в сообщении.

Теряет позиции и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Одной из причин составители рейтинга считают скандал из-за разговора главы региона с его замом перспективах «Единой России», а также серии обращений жителей Краснодарского края к Владимиру Путину, в том числе из-за покупки земель для расширения аэропорта «Краснодар».

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров остался на 50 месте, которое и занимал в сентябре.

В тройку самых влиятельных глав регионов РФ вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Дарья Голякова