«Мостоотряд 123» пытается взыскать со «Стройтрансгаза» 79 млн рублей

Филиал АО «Уралмостострой» — «Мостоотряд №123» обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к АО «Стройтрансгаз» о взыскании долга в размере 79,2 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 5 декабря.

Напомним, «Мостоотряд 123» являлся субподрядчиком строительства моста через реку Чусовую. Договор подряда он заключил с АО «Стройтрансгаз». Мост строится в рамках государственно-частного партнерства. Уже одобрена проектная документация на новую часть мостового перехода через реку Чусовую со сметной стоимостью строительства 11,023 млрд руб. Концессионером проекта отобрано ООО «Пермская концессионная компания». Согласно открытым данным, стоимость строительства изначально составляла 15,2 млрд руб. Из этой суммы средства федерального бюджета составят более 9,5 млрд руб., 1,4 млрд руб. будет направлено из региональной казны, 3,1 млрд руб.— средства концессионера. Позднее договор с «Мостоотрядом 123» был прекращен, новым подрядчиком является компания «Мосты и тоннели».

Истец требует оплатить выполненные работы, тогда как ответчик оценил их только на 54 млн руб. Руководитель филиала ЗАО «Уралмостострой» — «Мостоотряд №123» Юрий Истягин отказался комментировать иск, однако отметил, что исков будет несколько.

При этом ранее «Стройтрансгаз» безуспешно предпринял попытку взыскать с «Уралмостостроя» неустойку в 1,9 млн руб., которая якобы сложилась из выявленных «Стройтрансгазом» нарушений и дней, в которые они не были устранены. Однако суд установил, что акты о нарушениях были составлены без участия ответчика. Кроме того, «Стройтрансгаз» указал на нарушение правил охраны окружающей среды, тогда как эти вопросы относятся к полномочиям других органов.