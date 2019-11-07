Отблески «Сияния»

В прокат выходит «Доктор Сон» Майка Флэнегана — экранизация романа—продолжения «Сияния» Стивена Кинга. Рассказывает Юлия Шагельман.

Когда Дэнни Торранс (Роджер Дейл Флойд) был маленьким, его папа Джек нанялся зимним смотрителем в пустующий по случаю несезона отель «Оверлук» где-то в горах штата Колорадо. На беду Торранс-старший был алкоголиком в завязке со склонностью к насилию, а отель вовсе не пустым — его населяли призраки, да и само здание обладало собственной потусторонней темной силой. Это оказалось плохим сочетанием: Джек сошел с ума и попытался убить жену и сына, но они чудом спаслись благодаря паранормальным способностям мальчика, которые его старший друг, повар «Оверлука» Дик Холлоран (Карл Ламбли) назвал «сиянием». Увы, жуткие призраки не оставили Дэнни в покое, и, хотя тот же Дик научил его с ними справляться, вырос ребенок травмированным на всю голову.

Спустя 30 лет после событий в отеле «Оверлук» Дэнни превратился в переполненного отвращением к самому себе алкоголика (Юэн Макгрегор), топящего в спиртном страшные воспоминания детства. Однако темней всего, как известно, бывает перед рассветом — опустившись почти на самое дно жизни, Дэнни встретил добрых людей, которые помогли ему бросить пить и найти работу в хосписе. Там с помощью своего «сияния» он стал помогать безнадежно больным пациентам мирно и без боли перейти в мир иной.

Более того, Дэнни вступил в ментальную связь с еще одним «сияющим» ребенком — Аброй Стоун (Кайли Каррен). И до поры оба жили мирно, пока еще через восемь лет за девочкой не начали гоняться некие очень нехорошие существа, похожие на шайку странствующих хиппи, не заметивших, что 1968 год давно закончился, и называющих себя Истинный Узел. Несмотря на мирный вид и одежду в стиле бохо, на самом деле это безжалостные вампиры, питающиеся «сиянием» и убивающие наделенных им детей. Абра для них настоящий деликатес, но она отказывается быть просто жертвой и вступает с Узлом в борьбу.

После череды событий, показанных режиссером Майком Флэнеганом так неспешно, как будто в запасе у него все время мира или как минимум целый сезон на Netflix (за плечами у него действительно большой опыт съемки сериалов, в том числе довольно успешного «Призраки дома на холме»), Дэнни, Абра и предводительница Истинного Узла Рози (Ребекка Фергюсон) встретятся в недоброй памяти отеле «Оверлук». В конце романа «Сияние» он сгорел, в романе «Доктор Сон», опубликованном в 2013 году, не фигурировал, зато в фильме «Сияние» Стэнли Кубрика (1980) уцелел, и создается впечатление, что его интерьеры хранятся в неприкосновенности в голливудских павильонах специально на тот случай, когда какой-нибудь молодой и дерзкий (или даже пожилой и заслуженный, как Стивен Спилберг в «Первому игроку приготовиться») режиссер захочет добавить перцу в свои картины.

Все читатели Стивена Кинга знают, что он очень, очень не любит фильм Кубрика, считающийся (но только не им) не только одной из лучших экранизаций его произведений, но и одним из величайших хорроров в истории кино. Собственно, не узнать об этом нет никакой возможности, потому что писатель, раскритиковавший картину сразу после ее выхода на экраны, с тех пор чуть ли не в каждой своей новой книге находит случай упомянуть, каким, мол, неудачным вышло «Сияние». Чтобы «исправить» впечатление, произведенное Кубриком на зрителей, он даже написал сценарий и выступил исполнительным продюсером новой экранизации — трехсерийного телефильма (1997), который если кто и посмотрел, то уж точно не запомнил. Вот и в послесловии к роману «Доктор Сон» Кинг отдельно подчеркнул, что это — «подлинная история семьи Торрансов», продолжение книги, а не богомерзкой киноверсии, «которую многие запомнили — по не совсем ясным для меня причинам — как один из самых страшных фильмов ужасов».

Однако Флэнеган, уже имевший опыт экранизаций Кинга (в 2017 году он снял для Netflix «Игру Джеральда»), нелестное мнение мэтра о кубриковском «Сиянии» явно не разделяет. Его картина снята со всем почтением не столько к тексту романа, сколько именно к фильму 1980 года, многие знаменитые сцены из него просто воспроизведены покадрово, и именно на них режиссер делает основную ставку в смысле собственно ужасов. Проблема в том, что они настолько давно стали отдельным достоянием поп-культуры, что напугать уже никого не способны. И если первое появление несчастной полуразложившейся миссис Мэсси из номера 237 действительно впечатляет, то второе — меньше, третье — еще меньше, а четвертое уже заставляет вспомнить анекдот про откопанную стюардессу. Которую, как учат все романы Кинга, все-таки лучше лишний раз не тревожить.