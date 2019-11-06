Орловская область может в 2020 году увеличить объем экспорта АПК до 90 млн долларов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в инвестиционном послании поручил региональному департаменту сельского хозяйства обеспечить в 2020 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции не менее $90 млн. Сейчас доля продукции АПК в товарной структуре экспорта составляет 7,5%. Как пояснил глава региона, оглашение инвестиционного послания в отличие от прошлых лет «сознательно» приурочено на осень: «Сейчас закладываются стратегические контуры бюджета 2020 и 2021–2022 годов, что позволяет заранее рационально распределить ресурсы по приоритетам. У нас есть временной интервал, чтобы актуальные решения в социальной сфере и экономике закрепить в главном финансовом документе».

По словам Андрея Клычкова, к 2024 году Орловщина рассчитывает довести экспорт зерновых до $62 млн, масложировой продукции – до $52 млн, а «прочей готовой сельхозпродукции» – до $24 млн. Это, отметил губернатор, возможно благодаря реализации нескольких проектов. Благодаря строительству цеха экстракции АО «Орелмасло» за счет экспорта в страны Прибалтики и Китай увеличит объем экспорта на $22 млн. Расширение мощностей ООО «Знаменский СГЦ» с 500 тыс. голов свиней до 1 млн голов должно увеличить объем экспорта свинины на $1 млн, а объем экспорта готовой мясной продукции – на $15,7 млн. Планируемыми рынками сбыта Андрей Клычков назвал Гонконг и Японию. Кроме того, после ввода жомосушильного комплекса ООО «Залегощенский сахарный завод» и железнодорожного складского терминала планируется за счет экспорта сахара и свекловичного жома увеличить объем на $1 млн.

О том, почему сейчас на Орловщине замедлился рост экспорта читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Экспорт притормозил зерном».

Александр Прытков