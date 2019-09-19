«Орелмасло» планирует достроить цех экстракции во втором квартале 2020 года

Крупнейший производитель растительного масла в регионе АО «Орелмасло» планирует завершить строительство цеха экстракции маслозавода во втором квартале 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе завода. Речь идет о создании нового производства, которое улучшит технологию получения масла путем снижения температуры при переработке семян для ликвидации запаха, выделяемого в процессе производства. Оно возводится в регионе с февраля, Мощность маслозавода на данный момент позволяет выпускать 250 т продукции в сутки. В проект вложили 1,5 млрд руб. заемных средств, привлеченных в «Сбербанке». В цехе экстракции кроме подсолнечника и рапса «Орелмасло» сможет перерабатывать сою, а также производить новую продукцию — соевый шрот, востребованный при производстве кормов для животных.

Напомним, в 2015 году в отношении компании было вынесено судебное решение «об удовлетворении прав жителей Орла на благоприятную окружающую среду, и предписание установить дополнительное воздухоочистительное оборудование». Ранее сообщалось, что в том же году АО приобрело и смонтировало голландскую воздухоочистительную установку стоимостью более 30 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Орелмасло» зарегистрировано в 1992 году в Орловской области. 100% акций компании принадлежит столичному ООО «Литота», бенефициарами которого являются Владимир Павлов (92%), Игорь Тарасов (5%) и Владислав Алексеев (3%). Уставный капитал — 36 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Выручка в 2018 году составила 5,8 млрд руб., чистая прибыль — 234 млн руб. Гендиректор — Владимир Павлов.

Виталий Коцюба