Следователи проверят информацию о поборах в отделе полиции Таганрога

Следственный отдел по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области начал доследственную проверку после анонимного сообщения о вымогательстве денег руководством полиции с подчиненных сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

«В ходе проверки следствием будут тщательно проверены все доводы, опубликованные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

Ранее в паблике «Омбудсмен полиции» соцсети «ВКонтакте» появился пост о том, что в Таганроге руководство полиции вымогает с подчиненных деньги. «Руководство ежемесячно собирает с сотрудников деньги якобы на канцтовары, собираются определенные суммы во время сдачи зачетов сотрудниками, а также для приема различных комиссий. В подразделениях отсутствуют уборщицы, поэтому туалеты заставляют мыть либо нанимать за свой счет уборщицу сотрудников полиции», — сказано в сообщении. Также отмечается, что полицейские города могут получить повышение только за взятки.

Кристина Федичкина