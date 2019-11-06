Владимир Путин раскритиковал сокращение бюджетных мест на примере воронежского филфака

На прошедшем заседании Совета при президенте по русскому языку Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за небольшое количество бюджетных мест на филологических факультетах. Поводом стало выступление члена совета, заведующей кафедрой русского языка филфака Воронежского госуниверситета (ВГУ) Людмилы Кольцовой.

По ее словам, близок к завершению процесс ликвидации классического филологического образования, «по крайней мере, в региональных вузах». «Дело в том, что на 2018, 2019 и 2020 годы цифры приема в магистратуру ВГУ — шесть бюджетных мест. При этом группа магистров по определенному направлению не может быть меньше 12 человек. Мне очень хотелось бы знать, как принимаются такие решения. Сокращаются наборы на филфаки классических университетов, которые всегда отличались глубиной, фундаментальностью и широтой образования»,— отметила госпожа Кольцова. Она также выступила с критикой введения в филологическом образовании системы бакалавриата и магистратуры: «Директора школ не хотят брать бакалавров, а в магистратуру мы набираем людей, не имеющих базового образования».

Владимир Путин попросил ответить Михаила Котюкова, отметив, что если сказанное Людмилой Кольцовой верно, «то трудно что-то комментировать». По словам господина Котюкова, цифры по бюджетным местам не снижаются, «но это конкурсное распределение»: «Количество заявок от университетов увеличивается, и это отражает интерес к подготовке специалистов. Группа формируется за счет бюджетных мест и тех, кто поступает платно, либо за счет средств работодателей».

«Какие здесь работодатели по русскому языку — деревня или поселок будет направлять?»,— перебил Владимир Путин. «Предполагать, что еще шесть придет за свой счет учиться… Это не модная специальность, которая доходы приносит. Плохо, что основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит "на земле". Наведите порядок, посмотрите, что в реальной жизни происходит»,— заявил президент и поручил проработать вопрос и доложить ему.

Ректор ВГУ, депутат облдумы Дмитрий Ендовицкий считает, что позиция Минобрнауки относительно бюджетных мест «сбалансированная и выверенная». « Конечно, тезис "чем больше бюджетных мест, тем лучше" для вуза, с точки зрения профессионального эгоизма, совершенно верный, но необходимо корректировать потребности, исходя из сложившейся ситуации. Тем более, что на недавней встрече с молодыми учеными в ВГУ Михаил Котюков объявил, что будет внесена коррекция в методику распределения контрольных цифр приема и большая часть бюджетных мест из столичных вузов будет передана в региональные учебные заведения»,— цитирует господина Ендовицкого его пресс-служба.

На заседании совета Владимир Путин призвал подумать над возвращением специалитета в филологическое образование: «Бакалавры только в младших классах преподают, а магистры — у выпускников? Что это дает?». Министр просвещения Ольга Васильева отметила, что специалитет «нужно возвращать на все педагогические специальности», Михаил Котюков, в свою очередь, считает, что за четыре года «можно качественно подготовить» филологов.

Александр Прытков