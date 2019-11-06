Aston Martin представил 180-сильный мотоцикл AMB 001

Компания Aston Martin представила первый в своей истории мотоцикл — модель AMB 001, созданную совместно с Brough Superior (компания существовала с 1919 по 1940 год, а в 2013 году бренд был возрожден).
AMB 001 by Aston Martin and Brough Superior. Фото: Aston Martin
AMB 001 by Aston Martin and Brough Superior. Фото: Aston Martin
AMB 001 by Aston Martin and Brough Superior. Фото: Aston Martin
Новинка получила 180-сильный литровый V-образный 2-цилиндровый двигатель с турбонаддувом. Мотор сочетается с 6-ступенчатой коробкой передач с проскальзывающим сцеплением. Мотоцикл массой 180 кг сделан из титана, алюминия и углепластика, причем композитные обтекатели также включены в силовую структуру байка.
AMB 001 получил двойную переднюю вилку Foir, в которой за демпфирование отвечают амортизатор и пружина, а управление обеспечивают отдельные рычаги, регулируемый маятник, гоночные тормозные механизмы, выхлопную систему из инконеля и цифровую панель приборов.
Тираж AMB 001 by Aston Martin and Brough Superior составит всего 100 экземпляров. Поставки мотоцикла клиентам начнутся в четвертом квартале 2020 года.