Персональный подход

Футуристическая архитектура Нормана Фостера, профессиональные медицинские программы и отмеченный международными наградами спа-центр — крымский курорт Mriya Resort & Spa легко может претендовать на звание лучшего в регионе.

Мягкий субтропический средиземноморский климат — главное конкурентное преимущество Крыма, никак не зависящее от изменений климата политического, однако одной из главных проблем полуострова с точки зрения привлечения путешественников остается туристическая инфраструктура, которой, скажем прямо, есть куда стремиться. Особенно это касается того сегмента рынка, который работает с «продвинутыми пользователями» — людьми, выбирающими из лучшего и сравнивающими местные курорты с теми, к которым привыкли в других местах. На данный момент Mriya Resort & Spa, расположенный в окрестностях Ялты,— единственный курорт такого масштаба в Крыму.

Территория санаторно-курортного комплекса занимает 30 га, на которых разместились: отель на 408 номеров и 17 вилл, медицинский центр, клиника персонализированной медицины, спа, банный комплекс, японский сад, семейный парк развлечений «Дримвуд», развлекательный центр «Метрополис», спортивный зал, шесть ресторанов, конференц-залы (вместимостью более 1 тыс. человек), бассейн и, разумеется, собственный пляж. Открытие курорта состоялось всего пять лет назад, однако в его копилке уже более 20 международных наград, включая самую престижную премию индустрии гостеприимства World Travel Awards в номинации «Ведущий мировой курорт для отдыха-2018».

Главная гордость Mriya Resort & Spa — медицинский центр, где работают доктора и кандидаты медицинских наук, принимающие взрослых и детей. Каждый гость отеля, оформив на месте санаторно-курортную карту, может пройти оздоровительную программу, среди которых «Нормальное давление и сосуды», «Женское здоровье» и всегда актуальный «Антистресс». В основе подхода — осознанное отношение к здоровью и персонализация, есть даже отдельная клиника персонализированной медицины, работающая по принципу превентивного оздоровления. Программы лечения объединили лучшее из того, что может предложить западная медицина, с восточными практиками. Базовое обследование позволяет оценить уровень стресса, биологический возраст и определить показания к процедурам. Отдельного внимания заслуживает фитнес-студия при клинике, где индивидуальная программа тренировок составляется при участии врачей.

Здесь еще и вкусно кормят, что немаловажно. В клинике отличный ресторан, шеф-повар Фабрицио Монтальто имеет на своем личном профессиональном счету несколько звезд Michelin. Диету для гостей он составляет в соответствии с рекомендациями медиков и используя местные фермерские продукты.

Хотя Крым — всегда отличная идея на выходные, именно на курорте Mriya Resort & Spa лучше провести не меньше недели, если хотите почувствовать эффект от медицинских и спа-процедур. Местные медики рекомендуют запланировать полноценный двухнедельный отпуск.

Надежда Караваева (Robb Report)