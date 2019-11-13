Мальдивская Республика, которая за время своего существования повидала немало волнений, последние несколько десятков лет пребывает в мире и спокойствии, что используют себе во благо многочисленные отельеры. Идиллические пейзажи, белый песок, диковинная флора и фауна, идеальный климат и возможность открыть отель на собственном, отдельном острове — все составляющие успеха для создания картинки в стиле «баунти».

Желающих попасть на Мальдивы не пугает даже долгий и непростой путь: почти десять часов из Европы до главного аэропорта в столице Мале, а затем еще на гидросамолете до нужного острова. Но гостям курорта Conrad Maldives Rangali Island везет чуть больше, чем остальным: представитель Conrad Maldives провожает прилетевших в собственную зону ожидания отеля в аэропорту, где их поят, кормят, предлагают массаж и душ в ожидании трансфера. И уже после этого — получасовой перелет до Conrad Maldives Rangali Island на частном гидроплане над голубыми водами Индийского океана.

Курорт расположился на соседних островах атолла Южный Ари, соединенных мостом, благодаря чему разные группы отдыхающих, такие как семьи с детьми и те, кто предпочитает компанию людей старше 16 лет, остаются по разные его стороны и не мешают друг другу.

Острова курорта окружены красивейшими коралловыми рифами и живописными лагунами. Conrad Maldives Rangali Island был неоднократно отмечен авторитетными международными премиями, становясь и ведущим курортом Индийского океана, и лучшими виллами на воде на Мальдивских островах и ведущим гастрономическим курортом Индийского океана.

Останавливаются здесь либо на виллах на воде, которые протянулись на 500 м от берега — их 71, включая 21 спа-виллу, либо в пляжных бунгало — их 79. Но есть и особый, возможно, один из самых роскошных вариантов размещения среди отелей не только Мальдив, но и любой другой точки планеты. Резиденция Muraka — первая в мире вилла, у которой один из двух уровней подводный. Гостям люксовой резиденции обеспечен соответствующий сервис. Круглосуточное обслуживание, а также погружение к морским рифам в сопровождении не просто инструктора, а морского биолога, персональные уроки йоги и кулинарии, консультации спа-специалистов и диетолога и собственный батлер. А в качестве дополнения — продукты лучших мировых марок: в Muraka представлена косметика Neom Organics и Aesop, парфюмерия от The Fragrance Kitchen, разработанная специально для виллы, а теперь и эксклюзивная коллекция халатов «Сон в океане» от Robe de Voyage, каждый предмет сшит вручную из мягчайшего хлопка кхади.

Что касается гастрономической составляющей, здесь Conrad Maldives тоже есть чем похвастаться. 12 ресторанов и баров предлагают все многообразие кухонь и вкусов, которое можно собрать в одном месте. Органическое меню в Mandhoo Spa, блюда гриль посреди океана в Sunset Grill, японская кухня в романтичном Koko, 100 видов сыра в сочетании с отборными винами в Cheese & Wine Bar — и это далеко не все. В подводном ресторане Ithaa под стеклянным куполом в окружении синих вод и любопытных рыб можно поужинать лобстером, гребешками и необычными для «кораллового» государства уткой или говядиной вагю. Еще один ресторан, которым гордится курорт,— Ufaa (в переводе с дивехи — «счастье») во главе с именитым шеф-поваром Джереми Ленгом. Вундеркинд от кулинарии, начавший свою карьеру в 13 лет, он привез в Conrad Maldives родную китайскую кухню, но в своем прочтении, сочетая современные тенденции с кулинарными канонами разных районов Китая.

Для ценителей вин в собственном погребе Conrad Maldives на глубине 2 м под землей (а не водой, что удивительно) собрано несколько тысяч бутылок 1,5 тыс. марок.

Потолок центрального бара курорта Rangali с недавних пор украшает инсталляция художника и мастера треш-арта Джона Мелвина. Огромная медуза была сделана из 5,5 тыс. пластиковых бутылок в честь начала сотрудничества Conrad Maldives с экологической организацией Parley for the Oceans. В скором времени на курорте перестанут использовать одноразовые пластиковые изделия, включая бутылки для воды и соломинки для коктейлей. Эта инициатива дополнила список экодостижений Conrad Maldives, в числе которых уже значатся ультрасовременная станция по очистке воды и солнечные батареи на крышах вилл, обеспечивающие отель «чистой» электроэнергией.

Татьяна Тафинцева