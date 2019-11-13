Ереван, несмотря на древнюю историю (город основан в 782 году до н. э.), стал пользоваться популярностью у зарубежных туристов относительно недавно. На него у гостей Армении обычно просто не остается времени, поскольку большинство туристических программ рассчитано на поездки по регионам страны. Путешественников везут к языческим святилищам, урартским крепостям, древним христианским храмам и монастырям — в Армении более 4 тыс. памятников истории и культуры. Столица же, полностью перестроенная в советские годы архитектором Александром Таманяном, долго оставалась в тени древних святынь. Но ситуация постепенно меняется: в Ереване стали открываться отели крупнейших международных гостиничных сетей. Одно из громких открытий последнего времени — The Alexander, первый отель международного бренда The Luxury Collection в Армении.

Расположился The Alexander в самом сердце Еревана — на улице имени выдающегося армянского поэта Хачатура Абовяна, буквально в нескольких шагах от площади Республики, которую когда-то спроектировал Таманян. В пешей доступности от отеля — Институт древних рукописей Матенадаран с древнеармянскими манускриптами и старинными документами, Национальная галерея Армении с крупнейшим в стране собранием живописи, Музей истории Армении с 400 тыс. единиц хранения. Побывать повсюду и увидеть как можно больше гостям The Alexander поможет консьерж-служба отеля, которая составит индивидуальную программу с учетом всех их пожеланий.

The Alexander выходит на улицу Абовяна своим историческим фасадом XVIII века, скрывая за парадным входом уютные интерьеры, украшенные предметами искусства и дизайна. Оформлением общественных пространств занималось бюро Alexander James Interior Design, которому удалось совместить в декоративных элементах традиционные национальные мотивы с современной их интерпретацией.

В отеле 114 номеров, большинство из них располагает собственными балконами или террасами. Президентский люкс, для которого отведен отдельный этаж, занимает площадь 165 кв. м, дополнен двумя персональными террасами. Его интерьер оформлен в стиле ар-деко, здесь присутствуют и детали из дерева, и золотой орнамент, и геометричный паттерн, и роскошные хрустальные люстры, и мраморная ванная комната в зеркалах.

B спа-центре Alexander Spa ритуалы красоты проводятся на косметике Anne Semonin. Эта французская марка с более чем 30-летней историей славится своими средствами на основе эфирных масел и морских олигоэлементов. Они используются для всех спа-процедур. Здесь же расположились фитнес-центр, салон красоты и первый в городе крытый бассейн, откуда открываются виды на заснеженную вершину Арарата.

Верхний этаж отеля занимает ресторан Italiano Ristorante. Основу его меню составляют классические итальянские блюда, но есть и местные, например копченая севанская форель. В баре Gabriel`s отличный выбор коктейлей и коллекция вин местных производителей, а клуб The Keys Aficionado`s с собственным винным погребом — удачное место для камерного ужина в кругу семьи и друзей.

Татьяна Тафинцева