Отель расположен совсем недалеко от главной площади Венеции Сан-Марко, с прекрасным видом на залив и остров Сан-Джорджо и в пешей доступности от главных достопримечательностей города. Впервые здание, где сейчас размещается Baglioni Hotel Luna, было упомянуто в хрониках 1118 года: тогда оно служило временным пристанищем для крестоносцев-тамплиеров. Примерно в середине XVI века дворец уже носил название Locanda della Luna. 200 лет спустя его залы украсили фрески учеников Джамбаттисты Тьеполо. С тех пор дворец много раз реконструировался.

Сейчас это элегантное здание с роскошными, бережно восстановленными интерьерами XVIII века: от антикварной мебели и люстр из муранского стекла до уникальной коллекции произведений искусства, включая фрески, созданные учениками Тьеполо. Baglioni Hotel Luna предлагает гостям более 100 номеров разных категорий (superior room, deluxe room, junior suite, suite и т. д.). Лучшие номера люкс (например, San Giorgio Terrace Suite) имеют просторные террасы с видами на залив Святого Марка и остров Сан-Джорджо.

Ресторан отеля The Canova Restaurant (победитель итальянских гастрономических премий Fogher d`Oro и Gambero Rosso) известен тем, что здесь можно попробовать блюда традиционной венецианской кухни в авторской версии шефа Массимо Ливана. Обратите внимание на фирменные блюда Массимо: жареную соленую треску с чернилами кальмара и тестом из водорослей нори, крудо из тунца с семенами кунжута, соусом понзу, манго и имбирем и утку конфи с боттаргой, гранатом и снегом из греческого йогурта.

Помимо гастрономического экспириенса в отеле готовы предложить гостям и другие развлечения в итальянском стиле. Например, прокатиться по лагуне Сан-Марко на винтажной (1938 года) деревянной лодке Sweet Molly, оснащенной практически бесшумным экологичным электродвигателем. Первым делом капитан возьмет курс на остров Виньоле, расположенный между Ла-Чертоза и Сант-Эрасмо, а затем, заложив крутой поворот, поплывет мимо ряда маленьких песчаных островков к средневековому городу Маламокко на острове Лидо. Здесь стоит посетить церковь Санта Мария Ассунта ХII века, знаменитую своими древними мозаиками, готический дворец подеста с очень интересной архитектурой и старинный форт Сан-Николо, в котором для гостей острова проводят отличные экскурсии. Затем после ланча на свежем воздухе неспешная прогулка продолжится вдоль маленьких островов Повелья и Сан-Клементе, и на закате лодка вернется к отелю.

Еще больше впечатлений можно получить, взглянув на город с высоты птичьего полета. Baglioni Hotel Luna предоставляет своим гостям возможность рассмотреть Венецию с борта вертолета. Увидеть основные достопримечательности Венеции и ее окрестности можно, выбрав один из четырех маршрутов. Самый короткий — от островов Лидо над полями для гольфа, а также старым казино, Арсеналом и другими историческими местами. Самый интересный маршрут — это полет над городом, многочисленными островами и посещение одного из самых красивых курортов Италии — Лидо-ди-Езоло с пляжной зоной протяженностью более 15 км. Помимо отличных пляжей здесь находится окруженная со всех сторон дюнами и пиниями лагуна дель-Морт, в которой гнездится огромное количество птиц. И, конечно, стоит воспользоваться случаем и заглянуть в одну из местных таверн, в которых подают вкуснейшие блюда из морепродуктов.

Александр Пигарев