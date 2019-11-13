Очень теплый прием

С приближением Нового года становится понятно: пришла пора поставить зиму на паузу… и отправиться отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы провести каникулы под ярким небом, ласковым солнцем у прозрачного теплого моря. Новый пятизвездный курорт Caesars Bluewaters Dubai — одно из лучших мест для отдыха в ОАЭ. Он знаменит тем, что расположен на искусственном острове, а также отличается уникальной архитектурой, чистейшим частным песчаным пляжем, высококлассными ресторанами и самыми разнообразными развлечениями.

Гостям отелей Caesars Palace Bluewaters Dubai, Caesars Resort Bluewaters Dubai, а также апартаментов The Residences at Caesars Palace обеспечены приватность и обслуживание высшего уровня. Номера, люксы и апартаменты имеют выход на частный пляж и доступ к модным ресторанам, барам и лаундж-зонам. Все комнаты отделаны натуральными материалами и оформлены в элегантном современном стиле. Из панорамных окон открывается вид на море и песчаные пляжи. Интерьеры общественных зон всех комплексов разработал известный американский дизайнер, мастер эклектики Джонатан Адлер. Он воссоздал в Дубае стиль и роскошь Древнего Рима, передав ее через бюсты, фрески и орнамент в античном стиле.

В Caesars Bluewaters Dubai множество ресторанов на любой вкус, от демократичных до самых изысканных, тут представлены все популярные кухни мира. Один из них — Hell’s Kitchen («Адская кухня») звездного мишленовского шеф-повара Гордона Рамзи, автора и ведущего одноименного телешоу. Hell’s Kitchen на курорте Caesars Palace Bluewaters Dubai — вторая после лас-вегасской. В составленном шеф-поваром меню есть блюда, которые подают и в американском ресторане, в том числе пудинг и знаменитая говядина «Веллингтон».

Это место — своего рода достопримечательность эмирата. В японском ресторане Paru в Caesars Resort Bluewaters Dubai подают блюда из морепродуктов. Ресторан расположен на крыше отеля и пользуется популярностью среди гостей курорта еще и потому, что оттуда можно наблюдать великолепный закат.

А в средиземноморском ресторане Cleo's Table царит семейная атмосфера, его предпочитают любители пиццы с трюфелем и домашних равиоли с лобстером.

Развлечения для взрослых и детей

Фото: пресс-служба отеля

На курортах Caesars Bluewaters Dubai есть все: от водных лыж, гидроциклов, вейкбординга до водных «бананов» и «таблеток». Здесь можно покататься на каное или научиться сап-серфингу. В отеле можно заказать круиз на яхте или лодке и полюбоваться прекрасными видами днем или на закате, а также увидеть и сфотографировать достопримечательности Дубая, о которых расскажут профессиональные гиды. В одном путешествии можно увидеть и знаменитые высотки, и потрясающие искусственные острова и исследовать морские глубины.

Составляющие идеального отдыха Читать далее

Полноценный отдых и развлечения в Caesars Resort Bluewaters Dubai обеспечены не только взрослым, но и детям разного возраста. За детьми от 0 до 12 лет присмотрят в клубе Empire. О малышах заботятся профессиональные няни и аниматоры. Любителям активного отдыха постарше понравятся игры в помещении, кулинарные мастер-классы и вечера кино под открытым небом. Здесь проводят игры в «гладиаторском» стиле, действует маленькая ферма, танцевальные кружки, дети создают собственные театральные постановки, развивая творческое мышление и навыки коммуникации. Одно из самых интересных мероприятий — день в арабском стиле в импровизированном лагере бедуинов.

Отель Caesars Bluewaters Dubai. Клуб ROAM Фото: пресс-служба отеля

Для детей в возрасте от 13 до 17 лет создано творческое пространство ROAM, объединяющее разные игровые зоны. Подростки занимаются под присмотром менторов, они могут начать день с утренней йоги или пляжного волейбола, а потом общаться по интересам. Устраивают здесь кинопоказы и вечеринки, а также отмечают семейные праздники: дни рождения и важные даты.

Рай для двоих

Отель Caesars Resort Bluewaters Dubai Фото: пресс-служба отеля

Caesars Palace Bluewaters Dubai — идеальное место для романтического отдыха.

Здесь можно не просто провести медовый месяц, а устроить сказочную церемонию бракосочетания: пляжную свадьбу на берегу Аравийского моря или изысканное торжество в банкетных залах отеля. Украшение, музыка, фуршет, размещение гостей — все будет сделано безупречно и точно соответствовать вашим пожеланиям.

Среди мест, которые стоит посетить вдвоем,— пляжный клуб Cove Beach, где проходят вечеринки в непринужденной атмосфере с живой музыкой и авторскими коктейлями.

Восстановление и омоложение

На курорт Caesars Bluewaters Dubai многие приезжают за тем, чтобы пройти программу оздоровления в Qua Spa. Все процедуры здесь направлены на омоложение и восстановление внутреннего баланса, снятие напряжения. В спа-меню представлены процедуры по уходу за лицом и телом как для женщин, так и для мужчин.

Отель Caesars Palace Bluewaters Dubai Фото: пресс-служба отеля

В Qua Spa позаботятся о том, чтобы ваш выход на солнце был безопасным и вы получили идеальный загар. До принятия солнечных ванн можно сделать пилинг для тела, а после них — увлажняющую и питательную маску. Средства для защиты кожи подберут индивидуально в зависимости от ее типа. Одна из процедур после загара — успокаивающее алоэ- и огуречное обертывание в сочетании с охлаждающими камнями, а затем нанесение масла для тела.

Особо стоит отметить средства по уходу, которые используют в Qua Spa. Коллекция для женщин включает продукты для омоложения кожи премиальной профессиональной марки Carol Joy London с коллагеном и 24-каратным золотом. Они стимулируют регенерацию клеток и дают потрясающий эффект разглаживания и сияния. В коллекции для мужчин присутствуют средства британской марки Mayfair, разработанные с учетом потребностей мужской кожи: витамины и детокс-компоненты делают ее более мягкой и свежей.