Крутая гора

Андерматт долгое время был в роли Золушки среди горнолыжных курортов Швейцарии: несмотря на рекордные показатели снежного покрова, известен он был в основном самим швейцарцам, да и то не всем.

Но все меняется. Не так давно Андерматт расцвел и обрел новую жизнь. Египетский миллиардер и бизнесмен Сами Савирис, однажды оказавшись в Андерматте, настолько проникся его атмосферой, красотой и спокойствием, что решил сделать из маленькой деревушки курорт мирового уровня. За несколько лет строительства (в развитие курорта и его отели Сами вложил почти 2 млрд швейцарских франков) об Андерматте узнал почти весь мир. И сонный курорт, который раньше служил тренировочной базой швейцарских военных, начал стремительно меняться. На первом этапе реконструкции появился отель The Chedi Andermatt, дизайном которого занимался знаменитый Жан-Мишель Гати. Чуть позже увидели свет Radisson Blu Reussen и Gotthard Residences с роскошными апартаментами, существенно обновилась и горнолыжная зона вокруг курорта. А в июне 2019 года выступлением Берлинского филармонического оркестра открылся новый концертный зал, построенный по проекту лондонского бюро Seilern Architects. Идеальная акустика, сцена с возможностью менять ее параметры для каждого концерта, красивый и уютный зал, в котором могут разместиться до 650 зрителей — теперь Андерматт сможет принимать звезд мировой величины не только в отелях.

Те, кто хотя бы пару раз был в Швейцарии, скорее всего, замечали необычный и весьма живописный курорт, расположенный на пути знаменитого маршрута «Ледниковый экспресс». По дороге из Санкт-Морица в Церматт футуристического вида поезд с панорамными окнами делает несколько оборотов по спирали железной дороги и спускается в долину, в центре которой лежит Андерматт. Рядом расположены два знаменитых перевала, пожалуй самых фотографируемых в Швейцарии,— Оберальп и Фурка. Фуркапасс — один из самых высокорасположенных перевалов в Альпах (2429 м), обычно он открыт только с мая до конца октября. Первая дорога через перевал была построена в 1867 году, а сам Фуркапасс издавна был важной точкой на торговых путях. В 60-х годах прошлого века именно здесь снимались эпизоды «Бондианы»: в серии «Goldfinger» Джеймс Бонд (его роль исполнял Шон Коннери) ввязывается в погоню на своем Aston Martin DB5. По дороге из Цюриха или Люцерна в Андерматт стоит взглянуть на легендарный Чертов мост (именно в этом месте во время Швейцарского похода Суворова русские войска с боем перешли по мосту и разгромили французский отряд. В конце XIX века, отдавая долг памяти подвигу Суворова, освободившего швейцарцев от французов-оккупантов, местная община решила подарить России 495 кв. м земли. На этом месте установлен мемориал, и этот небольшой участок у реки Ройс является российским.

Любопытно, что обзавестись собственным домом в Швейцарии проще всего именно в Андерматте. В Швейцарии приобретение недвижимости иностранными покупателями строго ограничено. Однако Федеральное правительство Швейцарии проголосовало за то, чтобы вывести компанию Andermatt Swiss Alps из-под действия этого закона и позволить иностранцам приобретать квартиры и дома без специального разрешения и дополнительных ограничений на последующую продажу и владение. Возможно, именно этим объясняется высокая популярность апартаментов, продаваемых Andermatt Swiss Alps. Кроме того, компания избавляет владельцев от головной боли, связанной с последующей сдачей жилья в аренду и суровостью местных законов. В Швейцарии активно борются за то, чтобы дома не пустовали большую часть года в ожидании хозяев, приезжающих максимум на месяц в сезон. С помощью продуманной концепции аренды владельцев мотивируют сдавать свои квартиры на тот период, когда они им не нужны, и получать гарантированный доход.

Одной из самых сложных задач на этапе строительства апартаментов стал поиск оптимального архитектурного решения: с одной стороны, традиционная швейцарская горная деревня с классической альпийской инфраструктурой, а с другой — современные апарт-комплексы, соответствующие ожиданиям самых взыскательных покупателей. Из домов и шале в юго-западном уголке Андерматта на краю деревни открывается завораживающий вид: в ясную погоду с одной стороны видна дальняя часть долины, а с другой возвышаются могучие горы. Этот вид не изменится и через много лет: новые здания за пределами деревни строить нельзя. Именно поэтому проекты шале, предлагаемые Andermatt Swiss Alps покупателям, эксклюзивны. Они спроектированы лучшими архитекторами Швейцарии, и каждый дом будет построен с учетом индивидуальных требований клиентов и в строгом соответствии с местными жесткими правилами.

Для увлеченных горнолыжников Андерматт — это прежде всего зима с огромным количеством снега, бескрайними полями для фрирайда, дикими, даже немного пугающими своей неприступностью склонами. Главная горнолыжная достопримечательность Андерматта — Гемсшток (2963 м), легендарная в мире фрирайда вершина и горный массив. Такое обилие внетрассовых маршрутов и такой снежный покров (снег держится до поздней весны) даже в Швейцарии найти непросто. А тех, кто пока не готов выйти за пределы подготовленных трасс, доставят к ним современные подъемники. После недавнего объединения зон катания над Андерматтом и Седруном (соседним небольшим курортом) SkiArena готова предложить гостям более 180 км трасс, преимущественно средней сложности. Это самая большая зона катания в Центральной Швейцарии. Отметить отлично проведенный день можно в apres-ski поезде, который курсирует между Андерматтом и Дизентисом. Специально оформленный, переделанный в один большой бар, поезд ежедневно несколько раз проходит путь 60 км через перевал Оберальп — это самый длинный apres-ski маршрут в Швейцарии.

Как и положено быстроразвивающемуся горному курорту, Андерматт предлагает не только отлично подготовленные горнолыжные трассы. Зимой гостей ждет масса развлечений, как для взрослых, так и для детей: каток, трассы для любителей беговых лыж, катание на санках и сноутюбинг. Летом и осенью долина Урсерн отлично подходит для любителей пеших прогулок, альпинистов и велосипедистов, желающих покорить самые красивые перевалы и вершины. Вокруг курорта проложено множество маршрутов для хайкинга разного уровня сложности. Среди других популярных развлечений — путешествие на спортивном автомобиле по альпийским перевалам или поездки к горным озерам (их в регионе больше 40). Летом в Андерматте не менее красиво и интересно, чем зимой: рыбалка, теннис, полеты на парапланах, теннисные корты и гольф-поле — лишь некоторые из возможностей.

Алина Трофимова