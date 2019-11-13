В ожидании снега

Зимний сезон 2019–2020 самый крупный российский горный курорт «Роза Хутор» откроет 20 декабря. И в этом году гостей ждет много нового и интересного.

Пожалуй, главной новостью станет долгожданное появление единого ски-пасса, благодаря которому можно кататься на всех горных курортах Сочи. Суммарно в распоряжении горнолыжников и сноубордистов будет более 177 км трасс, из которых больше 102 км расположено на «Роза Хутор». Еще одна приятная новость: курорт решил оставить цены на ски-пассы и другие услуги на прежнем уровне. К сезону кардинально обновлена система информирования гостей. Не выходя из отеля, по кабельному ТВ и в мобильном приложении можно будет получить всю актуальную информацию: изображения с видеокамер, данные о загрузке подъемников, состоянии трасс, прогноз погоды и проч.

Первые склоны в тестовом режиме будут доступны в цирке «Роза 1600» уже в конце ноября, если, конечно, позволит погода. За лето горнолыжная зона стала более комфортной: расширено несколько ключевых трасс. Тем, кому обычного катания мало, курорт предлагает специальные программы: «Рассвет на трассе» (с 6:30), «Раннее открытие» (с 7:30) и «Катание под звездами» (с 19:00 до 23:00). В течение всего сезона по выходным можно будет пройти «Роза Мегаквест» с призами — 18 игр со спортивными, интеллектуальными и креативными заданиями.

В предстоящем сезоне на курорте состоится несколько масштабных спортивных и музыкальных мероприятий. 6 января Live Fest-2020 откроет зимнюю фестивальную программу концертом «Рождество на "Роза Хутор"». На следующий день пройдет Urban Style — концерты рэперов и музыкантов современных городских стилей. Главным спортивным событием зимнего сезона на «Роза Хутор» станет этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин Rosa Ski Dream. На трассах курорта сначала можно будет увидеть тренировки знаменитых спортсменок, а сами гонки (супергигант и скоростной спуск) состоятся 1 и 2 февраля. В течение всего сезона на курорте будут проходить фестивали и концерты, а в апреле по традиции состоится карнавал BoogelWoogel.

Горнолыжники на курорте «Роза Хутор» Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

«Роза Хутор» предложит туристам не только горнолыжный отдых. Научиться кататься на коньках и освоить элементы фигурного катания можно будет в Ледовом дворце на семейном катке «Пингвиния». Для детей открыт центр «Корпорация шалостей» с батутным парком, скалодромом, сухим аквапарком, лабиринтом и мультимедийной зоной. Музей археологии предложит обучающие программы и мастер-классы.

«Роза Хутор» — самый большой курорт над Сочи: тут больше двух десятков отелей и комплексов апартаментов, в основном категорий «четыре звезды» и «три звезды». В этом сезоне в Горной олимпийской деревне откроется еще один отель — Rosa Ski Inn Deluxe Hotel 4*. Он расположен прямо у трассы, что позволит начать катание прямо от дверей. В отеле будет работать современный спа-центр Natura Siberica. А тем, кто хотел бы совместить горнолыжный отдых с оздоровительной программой, стоит обратить внимание на единственный в горах Сочи бальнеологический спа-отель Rosa Springs с широким выбором велнес-услуг и медицинских процедур.

Алина Трофимова