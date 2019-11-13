С кратким визитом За чем ехать в ноябре в Санкт-Петербург

Есть три причины сменить поднадоевшие пейзажи родного города на красоты северной столицы, а заодно получить массу незабываемых впечатлений — пары дней вполне хватит.

Международный культурный форум

В середине ноября в Петербурге состоится мероприятие мирового уровня, которое соберет на главных театральных и концертных площадках городах звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов. Каждый год организаторы форума выбирают страну—почетного гостя, которая должна максимально ярко представить на мероприятии свое культурное наследие. На этот раз почетная миссия возложена на Китай, поэтому откроется форум выступлением Национального шанхайского оркестра в Академической капелле Санкт-Петербурга.

Фото: Galleria degli Uffizi

Завершится программа большим джазовым гала-концертом Jazz Across Borders в Филармонии. Попасть на все эти мероприятия вы сможете при помощи консьерж-службы Гранд Отеля Европа. И не забудьте посетить Эрмитаж, чтобы полюбоваться одной из самых знаменитых картин мира — «Мадонна делла Лоджиа» Сандро Боттичелли из коллекции флорентийской галереи Уффици.

Икорная дегустация

Пятизвездных отелей в Санкт-Петербурге немало. Отличное расположение, хороший ресторан, безупречный сервис — базовый набор, но он должен быть дополнен интересными предложениями, которые в конечном счете и повлияют на выбор. В Гранд Отеле Европа это консьерж-служба, которая готова полностью взять на себя организацию отдыха в Санкт-Петербурге, а также икорная дегустация — мероприятие столь же изысканное, сколь и познавательное.

«Икорный бар» обустроен в бывшем Мраморном зале отеля: старинный мраморный пол, колонны и мраморные декоративные панели на стенах, зеркала с патиной и каменный фонтан «Гаргулья» — в таком обрамлении проходит дегустация главного российского специалитета. Это настоящий мастер-класс от единственного в России икорно-водочного сомелье Александра Дмитриева. Вам предложат попробовать и оценить 15 видов икры. В «Икорном баре» есть белужья и премиальная осетровая, икра бестера и гордость коллекции редкая золотая икра стерляди-альбиноса. На получасовом занятии вы узнаете, как заготавливают икру, как различать оттенки вкуса разных ее видов, как подбирать напитки для создания гастрономической пары. Александр не только познакомит участников дегустации с 50 видами водки из карты ресторана, но и расскажет о способах приготовления настоек, объяснит разницу между «живой» и «мертвой» водкой.

Премьеры в Михайловском театре

Фото: пресс-служба Михайловского театра

В стенах исторического здания в этом сезоне сразу две премьеры. Испанский хореограф Начо Дуато поставил на сцене Михайловского театра балет «Баядерка» — свой 12-й спектакль в этом театре и первый после возвращения в Россию. Проработав пять лет в государственном балете Берлина, Начо снова возглавил балетную труппу Михайловского театра.

Вторая премьера — опера «Аида». Режиссер Игорь Ушаков и художник Мариус Някрошюс предлагают лаконичное сценическое решение: источником вдохновения для них стали гравюры ХIХ века, рассказывающие о находках французских археологов при раскопках египетских древностей. Смотреть спектакли особенно приятно из собственной ложи Гранд Отеля Европа, места в которой на премьерные показы консьерж-служба отеля забронирует специально для вас.

Александр Пигарев