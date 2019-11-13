Найди себя на карте мира

Без перелетов невозможно представить жизнь современного человека. С каждым годом объемы пассажирских перевозок продолжают расти. По данным Росавиации, за девять месяцев 2019 года крупнейшие российские авиакомпании перевезли 99,1 млн человек, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Авиакомпании стараются максимально удовлетворять растущий спрос, меняя и расширяя маршрутную сеть в зависимости от времени года. С 27 октября на обновленное зимнее расписание полетов перешла Группа компаний Аэрофлот.

В зимнем сезоне Аэрофлот выполняет полеты по 149 направлениям в 53 страны. Маршрутная сеть компании охватила 55 авиалиний на территории России, 17 пунктов в семи государствах СНГ и 77 направлений за рубежом. Аэрофлот значительно нарастил частоту полетов на популярных курортных направлениях: в Дубай (с 21 до 28 рейсов в неделю), в города Таиланда: Бангкок (с 7 до 14 рейсов в неделю) и Пхукет (с 5 до 15 рейсов в неделю). Исходя из сезонного спроса Аэрофлот увеличил число рейсов в Майами, США (с 4 до 5 в неделю), в Мале, Мальдивы (с 5 до 7 в неделю), в Хошимин, Вьетнам (с 2 до 3 в неделю). Также ведущий российский авиаперевозчик предлагает пассажирам больше рейсов на маршрутах из Москвы в Денпасар — столицу индонезийского острова Бали (с 2 до 3 рейсов в неделю) и Коломбо, столицу Шри-Ланки (рост с 2 до 5 рейсов в неделю), которые выполняются совместно с дочерней авиакомпанией «Россия».

Существенно увеличилась частота полетов Аэрофлота по ряду маршрутов из Москвы в города России и СНГ: Волгоград (с 35 до 42 в неделю), Екатеринбург (с 63 до 70 в неделю), Красноярск (с 21 до 28 в неделю), Минеральные Воды (с 35 до 42 в неделю), Нижневартовск (с 14 до 21 в неделю), Оренбург (с 14 до 28 в неделю), Ростов-на-Дону (с 28 до 56 в неделю), Санкт-Петербург (со 140 до 154 в неделю), Сочи (с 77 до 84 в неделю), Челябинск (с 35 до 42 в неделю) и Уфу (с 49 до 56 в неделю), а также в Минск (с 35 до 42 рейсов в неделю). Кроме того, Аэрофлот открыл семь собственных рейсов в неделю по маршруту Москва—Южно-Сахалинск в дополнение к ежедневным рейсам дочерней авиакомпании «Россия».

Появились и маршруты, полеты по которым выполняются с авиакомпаниями—партнерами Группы компаний Аэрофлот. В рамках код-шеринговых соглашений к перечню стран, в которые можно отправиться с Аэрофлотом, добавилось 19 государств: Австралия, Албания, Алжир, Аргентина, Босния и Герцеговина, Гана, Исландия, Кения, Лаос, Люксембург, Камбоджа, Мальта, Македония, Марокко, Мексика, Мьянма, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Тунис.

Авиакомпания «Россия» сейчас совершает полеты примерно по 50 направлениям внутри России и за рубежом, большинство из них из Санкт-Петербурга. Рейсы из аэропорта Пулково выполняются по 39 направлениям, из московского аэропорта Внуково — по 8 направлениям. На Дальнем Востоке авиакомпания «Аврора» летает еще по 16 маршрутам, в том числе из Хабаровска в Харбин, Сеул, Магадан, Новосибирск, из Владивостока — в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Токио, Пекин. А лоукостер «Победа» добавил в сеть маршрутов Группы 86 направлений, среди которых три новых: Дубай, Эйлат и Мурманск.

Точка съемки

В любом пункте назначения можно найти точку, откуда открывается наилучший вид на город или основные достопримечательности. Делимся открыточными местами для идеальных фотографий.

Бангкок, Таиланд

Одно из самых живописных мест столицы Таиланда — парк «Древний город», занимающий территорию 320 га. Здесь есть великолепные храмы и дворцы, элегантные садики, плавучий рынок и смотровая вышка, но самое интересное — это десятки статуй Будд, расставленных по всему парку. Постарайтесь отыскать статую, которая прячется в огромных корнях дерева. Она несет особую энергетику.

Пхукет, Таиланд

Из райского уголка, знакомого многим, за пару часов можно доплыть на скоростной лодке до Симиланских островов. Здесь находится скала «Парус» высотой 25 м. Основание скалы настолько мало, что кажется: она вот-вот соскользнет в море. Поэтому местные жители и, конечно, туристы, поднимаясь к скале, берут с собой веточки или палочки и подставляют их в основание скалы, чтобы помочь ей устоять. Согласно поверью, в трудную минуту скала поможет устоять и вам.

Лион, Франция

Фото: Julian Elliott Photography/GettyImages.ru

В Лионе 27 мостов и, наверное, каждый из них достоин оказаться на отпускном снимке. Но главный — это мост святого Георгия через реку Сона (второе его название — мост Поля Кутюрье). Он был открыт в 1853 году, в 1944 году разрушен, а потом восстановлен в первозданном виде. Мост соединяет современную часть Лиона со старым городом. Вечером, когда зажигается подсветка, он кажется мостом между реальным и сказочным миром.

Марсель, Франция

Если вы не сделали фото на фоне яхт, лодок и белоснежных лайнеров — вы не были в Марселе, ведь это главный французский и средиземноморский порт, в который в прошлом году на круизных лайнерах прибыли 1,6 млн туристов! Длинные ряды из сотен всевозможных морских судов поражают воображение. Здесь есть простенькие барки и люксовые катера. Прогулка по портовым бухтам может стать самой необычной городской экскурсией.

Самарканд, Узбекистан

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Всего в 40 км от Самарканда находится пещера Хазара Дауда, откуда открывается потрясающий вид на горы. Это место окутано легендами, и все, кто сюда приезжает, следуют одному правилу: загадать желание. Говорят, что исполняются даже самые невероятные. Правда, добраться до пещеры нелегко: нужно подняться по 1303 крутым ступеням, а потом спуститься по 500 ступеням. Загадывать желание нужно, прикоснувшись к отпечаткам ладоней и ступней Дауда, находящимся в глубине 60-метровой пещеры.

Бухара, Узбекистан

Это древний город с множеством памятников архитектуры, которые можно рассматривать часами. Но есть в Бухаре и несколько атмосферных, нетуристических мест. Это мастерские по изготовлению традиционных восточных музыкальных инструментов. Здесь делают щипковые — рубаб, тар, дутар, из ударных можно увидеть дойру, из духовых — сурнай. Разглядываешь эти инструменты — и появляется желание научиться играть хотя бы на одном из них.

Сочи, Россия

Фото: РИА Новости

Запечатлеть свой лучший отдых apres-ski можно в ресторане на высоте 2320 м на черноморском курорте «Роза Хутор». Отсюда открывается величественный вид на Главный Кавказский хребет и гору Аибга. Вдали виднеется море. Вдыхая чистый горный воздух на залитой солнцем деревянной веранде ресторана и глядя на сверкающие белизной горы, вы поймете, что лучшего зимнего отдыха не найти.

Кира Васильева