Разноцветная реальность

Оказавшись в Порту, невольно примеряешь на себя возможность тут остаться. Этот город невозможно не полюбить за то, что он насыщен красками и самыми разнообразными сооружениями, которые в привычной глазу среде обычно не уживаются друг с другом — как, например, католическая церковь Клеригуш со своей башней, самым высоким церковным зданием в городе, которое видно отовсюду, и Дом музыки, полукосмическое здание архитектора Рема Колхаса, построенное в начале нулевых, когда Порту по инициативе Евросоюза выполнял функции культурной столицы Европы.

Второй по величине город в стране для Португалии — все равно что Петербург для России. Все здесь более компактно, размеренно и неспешно, чем в столице. Из Лиссабона в Порту можно добраться на поезде, время в пути составит около трех часов — быстрее, чем из Москвы в Петербург на «Сапсане». Если приехать в Порту в выходные, особенно заметно, что торопятся тут только туристы, местные же демонстрируют «искусство ничегонеделания»: заполняют небольшие бары по всему городу, едят, пьют и разговаривают прямо у стойки.

Порту — музей под открытым небом. Своей многоуровневостью и средневековостью центр города немного напоминает Эдинбург. Здания, построенные в разных стилях и в разные эпохи, стоят вплотную друг к другу. Побродив по пышному Дворцу биржи на одной из центральных площадей (если он не будет закрыт ради частного мероприятия) и перекусив в кафе в здании бывшего рынка Феррейра Борхеш, где теперь располагается культурно-выставочный центр, стоит пройти мимо церкви Святого Франциска, а лучше — заглянуть в нее: готический храм, который строили 200 лет (с XIII по XV век), скрывает помпезное барочное убранство и золотой алтарь внутри. От храма можно сразу свернуть к реке и спуститься к Музею портвейна, открытому в начале 2000-х в здании старого винохранилища. Здесь водят экскурсии, рассказывая об этапах производства самого известного здесь крепленого вина, и прямо в дегустационном зале знакомят с разными сортами порто. Отсюда, с террасы, открывается прекрасный вид на реку Дуэро и мост Луиша I, построенный компаньоном Эйфеля. По верхней части моста ходят трамваи и пешеходы, по нижней вереницей катятся автомобили. И все это движение по громадной двухуровневой конструкции, перекинутой через реку, завораживает, как и чувство близости к океану, до которого от города всего несколько километров. С моста открывается и вовсе незабываемый вид: здания заводиков, производящих порто, как бы парят над скалами по обе стороны реки, все заволокло дымкой, слегка моросит, но даже в этой поволоке пестрят крыши и фасады домов, облепленные изразцами, традиционной португальской плиткой азулежу.

Здесь же полно симпатичных ресторанчиков, таверн и прочих заведений такого рода. Не стоит заходить в те, что похожи на городские столовые, с длинными лавками по обе стороны столов — они для туристов, в них не посидишь долго и с удовольствием. Жители Порту предпочитают малюсенькие заведения, где есть полумрак и умещается полтора десятка посетителей. Таков, например, ресторан Porta 4. Там лучше бронировать столик за пару дней. Гостей приглашают партиями, к назначенному времени — к 19:30 или к 21:45, впускают всех сразу, и шеф рассказывает им, из чего он будет готовить сегодня ужин. Поскольку на кухне умещаются только два человека (один из них — официант и помощник в одном лице), шеф сначала готовит закуски, затем овощные блюда, потом рыбные и под конец — мясные. Сет-меню с позициями на выбор меняется каждую неделю вместе с вином, которое закупают в соседних регионах. Такой почти семейный ужин обойдется не больше чем в €35 на одного (Порту дешевле и без того недорогого Лиссабона). Водитель, отвозящий вас из ресторана домой, будет шутить, рассказывать, какие вина еще нужно попробовать, и передаст привет вашей семье. Кстати, такси в Португалии дешевое: получасовая поездка стоит не дороже €15.

Утро стоит начать с чашки кофе и небольшого завтрака в 7g Roaster. Это не только кофейня в новомодном квартале, не так давно полностью реконструированном, а еще и мини-отель с доступными и уютными номерами. Бариста из Бразилии рассказывает, почему обязательно нужно заказать фирменный чизкейк. На этой же стороне реки находятся портвейн-бары, а кораблики подбирают людей у причалов, над которыми развеваются флаги с логотипами компаний, производящих порто, куда вы можете отправиться на экскурсию и дегустацию. И таких причалов с флагами, кажется, несколько десятков.

Обязательно поезжайте в Музей Серралвеш — не пожалеете. Эта сравнительно новая институция и фонд современного искусства привлекает в первую очередь своим парком. Уэс Андерсон мог бы снять здесь свой новый фильм. Здесь вас снова ждет архитектурная эклектика — то ли Япония, то ли Версаль. По парку разбросаны затейливые объекты современных художников, которые расширяют пространство и дают возможность взглянуть на окружающее под другим углом, например гигантская чаша Аниша Капура, что, как зеркало, отражает деревья, небо и пролетающие самолеты. Раз в год музей выбирает одного известного художника, чтобы тот построил в парке новые инсталляции. В этот раз им стал Олафур Элиассон, датский маг и волшебник, который экспериментирует с законами оптики, цветом и пространством, объединяя искусство, науку и природу. Сам музей тоже произведение искусства, он построен знаменитым португальским архитектором Алвару Сизой Виейрой. Картины в его белоснежных залах чередуются с оконными и дверными проемами разной величины и видами на парк, которые продолжают произведения художников, переводя взгляд на природные явления.

От музея, находящегося в удаленном от центра районе, уже и до океана рукой подать. Лучше всего взять машину и проехать через сердцевину Вила-Нова-ди-Гая, города на той стороне реки Дуэро, где любая винодельня откроет вам дверь и нальет стаканчик порто, а если надо — то и проведет по погребам. Возьмите бутылку белого порто и поезжайте в деревеньку Мирамар, излюбленное место прогулок по побережью. У воды, прямо на огромном валуне там стоит часовня «бога камней» Сеньор-да-Педра, построенная еще в XVII веке, куда жены моряков приходили молиться о скорейшем возвращении своих мужей. Время здесь замедляется, воздух окутывает со всех сторон, длинный деревянный променад в дюнах уводит далеко вдоль кромки воды. Здешние пейзажи и климат напоминают калифорнийские. Серферы приезжают сюда в сезон кататься на волнах. В простейшей прибрежной кафешке можно взять рыбный суп или бакальяу — традиционное португальское блюдо с сушеной или запеченной треской и, выйдя на набережную, сесть с тарелкой на парапет, свесив ноги. А если хочется провести день активнее, поучаствуйте в местном марафоне — забеги вдоль океана устраивают каждые выходные.

Порту, как и любой, впрочем, город Португалии, обволакивает тебя и уводит по узким мощеным улочкам то вверх под углом почти 45 градусов, то вниз к воде, предлагая по пути ступеньки и смотровые площадки с видами на закат всех возможных оттенков. Стоит повернуть голову в сторону — и заметишь, что крыши и здания повторяют это небесное разноцветие. Город держит тебя в тонусе — ты постоянно в движении. И если сойти с намеченной тропы, местность и обстоятельства разворачиваются к тебе лучшей своей стороной.

Сергей Яковлев