За искусством

Начинающийся осенью выставочный сезон длится до конца февраля. Открываются выставки, галереи, и коллекционеры отправляются на ежегодные ярмарки современного искусства. Галерист Полина Аскери из всего многообразия предстоящих событий выбрала самые интересные и составила список выставок, ради которых стоит отправиться в путешествие.
Альбрехт Дюрер
20 сентября 2019 года — 6 января 2020 года
Альбертина, Вена
В Альбертине хранится самая крупная коллекция рисунков художника — почти 140 экземпляров. Они экспонируются вместе с работами, арендованными у других европейских музеев и коллекционеров. Дюрер — совершенно особенная фигура в истории Северного Ренессанса и европейской живописи. Это художник большого дарования, которого не зря называли северным Леонардо. Он был настоящим художником эпохи Возрождения — энциклопедически образованным, мастерски владеющим кистью, штифтом и пером. И самое главное, что он принес итальянское видение мира в Северную Европу. На выставке можно увидеть знаменитого «Зайца» (1502), вошедшего во многие учебники истории искусства. Демонстрируется и второй по популярности в мире после «Витрувианского человека» Леонардо рисунок — «Руки Молящегося» (1508).
Энтони Гормли
21 сентября—3 декабря 2019 года
Королевская академия искусств, Лондон
Работам скульптора отведено 17 залов. Завораживающие скульптуры человеческих фигур из металла, принесшие художнику всемирную известность, — это классика современного искусства, которую обязательно нужно смотреть вживую. Намеренно деконструированные, люди Гормли заставляют задуматься о сущности человеческой природы.
«Караваджо и Бернини. Открытие чувств»
15 октября 2019 года—19 января 2020 года
Музей истории искусств, Вена
Экспозиция посвящена одному из самых ярких этапов истории искусства — итальянскому барокко. Здесь можно видеть, как выверенный и высчитанный Ренессанс становился текучим, пластичным и театральным. На выставке представлено более 70 произведений мастеров раннего барокко, позволяющих погрузиться в атмосферу этой эпохи. В центре внимания работы двух гениев того времени — Караваджо и Бернини. Именно Караваджо привнес в живопись интерес к бытовым сюжетам, которые обретают в его картинах неожиданную значительность посредством игры света и тени. Бернини — удивительный мастер, который одинаково хорош как в архитектуре, так и в скульптуре. Он работал с мрамором так, что этот твердый материал становился податливым, словно глина — можно часами восторгаться пластикой, которую он обретал благодаря Бернини.
Эль Греко
16 октября 2019 года—20 февраля 2020 года
Гран-Пале, Париж
Первая масштабная ретроспектива Эль Греко организована совместно с Лувром и Институтом искусств Чикаго. На выставке представлены как монументальные работы художника, так и более камерные картины, а также скульптуры, рисунки и принадлежавшие мастеру книги. Многие из нас знают Эль Греко по последним строкам романа «Великий Гэтсби», которые удивительно точно передают настроение его картин. Этот испанский художник — первый экспрессионист, знаковая фигура в живописи. На него равнялось не одно поколение художников: от Эрнста Кирхера до Георга Базелица, и потому увидеть его масштабную ретроспективу совершенно необходимо.
Нам Джун Пайк
18 октября 2019 года—9 февраля 2020 года
Галерея «Тейт Модерн», Лондон
Это первая ретроспектива одного из основателей видео-арта, на которой можно увидеть все этапы становления мультимедийного искусства: от ранних объектов из проволоки до инсталляций с мониторами и телевизорами, занимающих целую комнату. Нам Джун Пайк был одним из первых художников 1960-х годов, который разрабатывал тему поиска границ искусства через новые медиа. На выставке представлены инсталляция «Сикстинская капелла», которая произвела фурор на Венецианской биеннале в 1993 году, а также знаковая для современного искусства работа «ТВ-Будда».
Леонардо да Винчи
24 октября 2019 года—24 февраля 2020 года
Лувр, Париж
Выставка приурочена к 500-летию со дня смерти художника. Проект готовили больше десяти лет и разделили на четыре темы, посвященные ключевым этапам творчества Леонардо. В экспозиции более 160 работ да Винчи, среди которых рисунки, живопись, инженерные проекты, а также результаты новейших исследований его произведений. Леонардо по-прежнему загадочная и неоспоримо великая фигура, и каждая масштабная выставка его работ — это важнейшее событие в культурном мире.
ArtBasel
5—8 декабря 2019 года
Майами
C 5 по 8 декабря в Майами будет работать ArtBasel, филиал самой важной мире швейцарской ярмарки современного искусства. На время ее проведения Майами превращается в город-сказку с лучшими мировыми вечеринками, перформансами ведущих художников и звездами, разгуливающими по стендам в поисках работ для своих коллекций. В этом году ArtBasel примет 269 галерей со всего мира. В главном зале будут представлены разнообразные работы: от классики современного искусства — Пабло Пикассо, Жан-Мишеля Баския, Яйои Кусамы — до известных молодых художников вроде Дэвида Феррейры или Патриции Пиччинини.
SCOPE Miami
3—8 декабря 2019 года
Майами
В это же время в Майами пройдет ярмарка Scope. На ней можно будет познакомиться с работами художников, которые представляют 134 галереи. Ярмарка включает обширную дополнительную программу: масштабные инсталляции, музыкальные представления и дискуссии.
Design Miami
3—8 декабря 2019 года
Майами
Ярмарка Design Miami, проходящая в эти же дни, будет полезной для тех, кто интересуется дизайном или ищет предметы для создания уникального антуража в доме. На несколько дней ярмарка станет центром мирового дизайна. Ведущие специалисты, художники и кураторы соберутся здесь и продемонстрируют новейшие достижения в этой сфере.
London Art Fair
22—26 января 2020 года
Лондон
Программа этой ярмарки всегда насыщена всевозможными мероприятиями, лекциями и перформансами. На этот раз здесь появится новая секция «Платформа», в рамках которой всем галереям предложено порассуждать на сформулированную организаторами тему Threading Forms и представить свой вариант ее видения.
BRAFA Art Fair
26 января—2 февраля 2020 года
Брюссель
Старейшая ярмарка искусства по традиции покажет коллекции разнообразных галерей, специализирующихся на предметах искусства от античности до наших дней. Для тех, кто хотел бы ознакомиться с основными тенденциями в искусстве или присмотреть для себя что-то, BRAFA — идеальный вариант. Наряду с коллекциями художественных галерей здесь будут представлены предметы декоративно-прикладного и дизайнерского искусства.
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