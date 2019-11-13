За искусством

Начинающийся осенью выставочный сезон длится до конца февраля. Открываются выставки, галереи, и коллекционеры отправляются на ежегодные ярмарки современного искусства. Галерист Полина Аскери из всего многообразия предстоящих событий выбрала самые интересные и составила список выставок, ради которых стоит отправиться в путешествие.

Альбрехт Дюрер

20 сентября 2019 года — 6 января 2020 года

Альбертина, Вена

В Альбертине хранится самая крупная коллекция рисунков художника — почти 140 экземпляров. Они экспонируются вместе с работами, арендованными у других европейских музеев и коллекционеров. Дюрер — совершенно особенная фигура в истории Северного Ренессанса и европейской живописи. Это художник большого дарования, которого не зря называли северным Леонардо. Он был настоящим художником эпохи Возрождения — энциклопедически образованным, мастерски владеющим кистью, штифтом и пером. И самое главное, что он принес итальянское видение мира в Северную Европу. На выставке можно увидеть знаменитого «Зайца» (1502), вошедшего во многие учебники истории искусства. Демонстрируется и второй по популярности в мире после «Витрувианского человека» Леонардо рисунок — «Руки Молящегося» (1508).

Энтони Гормли

21 сентября—3 декабря 2019 года

Королевская академия искусств, Лондон

Фото: © Antony Gormley

Работам скульптора отведено 17 залов. Завораживающие скульптуры человеческих фигур из металла, принесшие художнику всемирную известность, — это классика современного искусства, которую обязательно нужно смотреть вживую. Намеренно деконструированные, люди Гормли заставляют задуматься о сущности человеческой природы.

«Караваджо и Бернини. Открытие чувств»

15 октября 2019 года—19 января 2020 года

Музей истории искусств, Вена

Экспозиция посвящена одному из самых ярких этапов истории искусства — итальянскому барокко. Здесь можно видеть, как выверенный и высчитанный Ренессанс становился текучим, пластичным и театральным. На выставке представлено более 70 произведений мастеров раннего барокко, позволяющих погрузиться в атмосферу этой эпохи. В центре внимания работы двух гениев того времени — Караваджо и Бернини. Именно Караваджо привнес в живопись интерес к бытовым сюжетам, которые обретают в его картинах неожиданную значительность посредством игры света и тени. Бернини — удивительный мастер, который одинаково хорош как в архитектуре, так и в скульптуре. Он работал с мрамором так, что этот твердый материал становился податливым, словно глина — можно часами восторгаться пластикой, которую он обретал благодаря Бернини.

Эль Греко

16 октября 2019 года—20 февраля 2020 года

Гран-Пале, Париж

Фото: © Washington, National Gallery of Art

Первая масштабная ретроспектива Эль Греко организована совместно с Лувром и Институтом искусств Чикаго. На выставке представлены как монументальные работы художника, так и более камерные картины, а также скульптуры, рисунки и принадлежавшие мастеру книги. Многие из нас знают Эль Греко по последним строкам романа «Великий Гэтсби», которые удивительно точно передают настроение его картин. Этот испанский художник — первый экспрессионист, знаковая фигура в живописи. На него равнялось не одно поколение художников: от Эрнста Кирхера до Георга Базелица, и потому увидеть его масштабную ретроспективу совершенно необходимо.

Нам Джун Пайк

18 октября 2019 года—9 февраля 2020 года

Галерея «Тейт Модерн», Лондон

Фото: Courtesy Friedrich Christian / Flick Collection in Hamburger Bahnof

Это первая ретроспектива одного из основателей видео-арта, на которой можно увидеть все этапы становления мультимедийного искусства: от ранних объектов из проволоки до инсталляций с мониторами и телевизорами, занимающих целую комнату. Нам Джун Пайк был одним из первых художников 1960-х годов, который разрабатывал тему поиска границ искусства через новые медиа. На выставке представлены инсталляция «Сикстинская капелла», которая произвела фурор на Венецианской биеннале в 1993 году, а также знаковая для современного искусства работа «ТВ-Будда».

Леонардо да Винчи

24 октября 2019 года—24 февраля 2020 года

Лувр, Париж

Фото: © Her Majesty Queen Elizabeth II 2019

Выставка приурочена к 500-летию со дня смерти художника. Проект готовили больше десяти лет и разделили на четыре темы, посвященные ключевым этапам творчества Леонардо. В экспозиции более 160 работ да Винчи, среди которых рисунки, живопись, инженерные проекты, а также результаты новейших исследований его произведений. Леонардо по-прежнему загадочная и неоспоримо великая фигура, и каждая масштабная выставка его работ — это важнейшее событие в культурном мире.

ArtBasel

5—8 декабря 2019 года

Майами

Фото: © Art Basel

C 5 по 8 декабря в Майами будет работать ArtBasel, филиал самой важной мире швейцарской ярмарки современного искусства. На время ее проведения Майами превращается в город-сказку с лучшими мировыми вечеринками, перформансами ведущих художников и звездами, разгуливающими по стендам в поисках работ для своих коллекций. В этом году ArtBasel примет 269 галерей со всего мира. В главном зале будут представлены разнообразные работы: от классики современного искусства — Пабло Пикассо, Жан-Мишеля Баския, Яйои Кусамы — до известных молодых художников вроде Дэвида Феррейры или Патриции Пиччинини.

SCOPE Miami

3—8 декабря 2019 года

Майами

В это же время в Майами пройдет ярмарка Scope. На ней можно будет познакомиться с работами художников, которые представляют 134 галереи. Ярмарка включает обширную дополнительную программу: масштабные инсталляции, музыкальные представления и дискуссии.

Design Miami

3—8 декабря 2019 года

Майами

Фото: Design Miami

Ярмарка Design Miami, проходящая в эти же дни, будет полезной для тех, кто интересуется дизайном или ищет предметы для создания уникального антуража в доме. На несколько дней ярмарка станет центром мирового дизайна. Ведущие специалисты, художники и кураторы соберутся здесь и продемонстрируют новейшие достижения в этой сфере.

London Art Fair

22—26 января 2020 года

Лондон

Фото: London Art Fair

Программа этой ярмарки всегда насыщена всевозможными мероприятиями, лекциями и перформансами. На этот раз здесь появится новая секция «Платформа», в рамках которой всем галереям предложено порассуждать на сформулированную организаторами тему Threading Forms и представить свой вариант ее видения.

BRAFA Art Fair

26 января—2 февраля 2020 года

Брюссель

Фото: Анна Толстова, Коммерсантъ

Старейшая ярмарка искусства по традиции покажет коллекции разнообразных галерей, специализирующихся на предметах искусства от античности до наших дней. Для тех, кто хотел бы ознакомиться с основными тенденциями в искусстве или присмотреть для себя что-то, BRAFA — идеальный вариант. Наряду с коллекциями художественных галерей здесь будут представлены предметы декоративно-прикладного и дизайнерского искусства.