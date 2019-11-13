Праздник скидок

Оказаться в Ингольштадте неподалеку от Мюнхена или в Вертхайме, расположенном рядом с Франкфуртом, во время рождественских и новогодних праздников — мечта любого шопоголика. В это время в популярных бутик-городках Ingolstadt Village и Wertheim Village наступает сезон самых сказочных скидок и заманчивых предложений.

Бутик-городок Ingolstadt Village

Фото: Value Retail (PR)

В часе езды от Мюнхена, столицы Баварии и культурной столицы Германии, находится бутик-городок Ingolstadt Village. Мюнхен — город с самым большим количеством театров и художественных галерей во всей Германии, Ингольштадт — второй по величине город верхней Баварии, а Ingolstadt Village может похвастаться 110 бутиками ведущих мировых брендов, которые дополняют поп-ап бутики модных марок. Одежда из коллекций знаменитых брендов в Ingolstadt Village продается со скидками до 60% от розничной цены, а дополнительные сезонные и рождественские скидки — лучший повод отправиться сюда зимой. В это время года в исторической части города работает рождественская ярмарка (с 27 ноября по 23 декабря), на площади перед готическим замком заливают каток, воздух наполняется ароматом глинтвейна и имбирных пряников. В Ingolstadt Village шопинг превращается в приятное дополнение к отдыху: услуга «шопинг налегке» избавляет от необходимости носить с собой покупки — все они разом будут доставлены вам в Туристический информационный центр бутик-городка по окончании шопинга, персональный шопинг-ассистент поможет определиться с выбором, а покупателей из России встретят русскоговорящие продавцы и консультанты. Остается только обзавестись худи Peak Performance, пуховиком The North Face или Arcteryx и в солнцезащитных горнолыжных очках Pfendt Optic отправляться покорять Баварские Альпы — величественная Цугшпитце с более чем 200 км трасс и 89 подъемниками в регионе не даст заскучать спортсменам любого уровня.

www.IngolstadtVillage.com

Бутик-городок Wertheim Village

Фото: Value Retail (PR)

В Вертхайме, одном из самых красивых городов земли Баден-Вюртемберг, в 50 минутах езды от Франкфурта — деловой столицы Германии — расположен бутик-городок Wertheim Village. От центрального вокзала Франкфурта в Wertheim Village ежедневно отправляется трансфер Shopping Express, а для тех, кто добирается до шопинг-городка на автомобиле, предусмотрено 1,8 тыс. парковочных мест. Wertheim Village — рай для шопоголиков: здесь представлено больше 110 премиальных брендов, таких как Bally, Escada, Longchamp, а также бутики известных местных марок, среди которых Rockl, Seidensticker, Birkenstock и многие другие, предлагающие одежду по уникально низким ценам. Сделать шопинг легким и необременительным поможет консьерж-служба Wertheim Village. Консьержи заберут покупки из бутиков и сохранят их до вашего отъезда из городка. В перерывах между покупками можно отдохнуть в одном из многочисленных кафе или ресторанов, затем отправиться на концерт в Вертхайме или на прогулку по знаменитым рождественским ярмаркам Франкфурта, которые будут открыты с 13 ноября по 22 декабря.

www.wertheimvillage.com

Любовь Неверовская