Город в городе

В конце ноября вся Германия переходит в праздничный режим. Начинается сезон рождественских ярмарок, которые разворачиваются на площадях всех без исключения немецких городов, и предрождественских распродаж. Если в это время отправиться в Штутгарт, можно не только посетить одну из самых знаменитых немецких ярмарок, но и решить проблему рождественских подарков. В получасе езды от Штутгарта находится Метцинген, признанный городом-аутлетом номер один в Европе.

Ярмарка в Штутгарте — одна из старейших в Германии, первое упоминание о ней относится к 1692 году, каждый год ее посещают более 3,5 млн человек. И столько же посещают расположенный неподалеку маленький Метцинген, у которого тоже есть своя история. Здесь родился Хуго Босс, здесь же он основал свою фабрику и устроил первую распродажу, открыв фабричный аутлет на Канальштрассе и положив таким образом начало Outletcity Metzingen. Сегодня Метцинген — настоящий город распродаж. В Outletcity Metzingen представлены аутлеты премиальных брендов Armani, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Etro, Gucci, Ermenegildo Zegna и Jimmy Choo, Versace, Philipp Plein, Karl Lagerfeld, Breitling, Fabiana Filippi, Patrizia Pepe и многих других. Всего в Outletcity Metzingen, предлагающем скидки от 30% до 70% от розничной цены, представлено более 90 мировых брендов.

В отличие от большинства крупных аутлетов, Outletcity Metzingen расположен не за городом и не в торговом центре необъятных размеров, а прямо в центре Метцингена. Современные здания с магазинами крупнейших мировых брендов, многие из которых отмечены архитектурными премиями, соседствуют с традиционными пряничными немецкими домиками, отелями и ресторанами. Бутики аутлет-центра для удобства покупателей распределены по зонам: спортивная одежда, повседневная одежда, премиальные марки, в отдельном здании расположены магазины детской одежды. Центром города-аутлета по-прежнему является бутик Hugo Boss, распложенный на одноименной площади. Этой осенью открылось новое здание магазина и с первым кафе Hugo Boss. Он занимает площадь 5 тыс. кв. м и является самым большим аутлетом марки в мире. Историческое здание магазина на Канальштрассе будет реконструировано, и в нем разместятся два новых брендовых аутлета.

Фото: Outletcity Metzingen

Outletcity Metzingen — один из самых популярных аутлетов в Европе в том числе благодаря тому, что Метцинген расположен у подножия живописного Швабского Альба, горного массива на юге Германии в получасе езды от средневекового Тюбингена и столицы земли Баден-Вюртемберг Штутгарта. От аэропорта и из центра Штутгарта в город-аутлет курсирует шаттл. За час на машине туда можно добраться из Баден-Бадена, за два — из Франкфурта, Мюнхена и Цюриха. Покупателям Outletcity Metzingen доступны услуги персонального шопинг-ассистента и детского клуба, где можно оставить малышей. Немаловажно, что это единственный аутлет в Германии, где налог Tax Free до 14,5% возвращается наличными на месте, что немаловажно для покупателей из России. Сам же шопинг в Метцингене может стать частью новогоднего отпуска и увлекательного путешествия по Германии и земле Баден-Вюртемберг (www.outletcity.com/ru/metzingen/).

Outletcity Metzingen — аутлет номер один в Европе, согласно рейтингу Outlet Centre Performance Report Europe 2018, который составлен консалтинговой компанией Ecostra, GmbH, Wiesbaden совместно с magdus, Troyes на основании ежегодного исследования экономических показателей международных брендов, представленных в европейских аутлетах.

Любовь Неверовская