Искусственный отбор

Сегодня на рынке искусства идея и ее воплощение порой стоят больше, чем материалы. Для дизайнера ювелирных украшений, как и для любого другого дизайнера, важны творческое мышление, понимание всемирного и странового культурного контекста, умение экспериментировать и анализировать — то есть навыки, позволяющие создавать новое. И если за развитием креативности исторически едут в британские арт-школы, то изучать технические тонкости лучше во Франции (коль скоро в приоритете вековые традиции классического мастерства) или в Швейцарии (если интересен современный подход к материалам). Стремится идти в ногу со временем и наше арт-образование: с появлением в 2015 году в московской БВШД курсов по ювелирному дизайну российский диплом ювелира стал куда выше цениться в международном профессиональном сообществе. Вторая, после креативности, составляющая любого художественного образования — техника. Грамотная техническая разработка — задача более прозаическая, но очень важная. Впрочем, для ювелирного дизайнера главное — научиться находить баланс между творческой и технической составляющими. Собственно, этой линии и придерживаются сегодня ведущие арт-школы.

Central Saint Martins, Лондон

Фото: Central Saint Martins

Самый известный колледж в структуре Лондонского университета искусств, Central Saint Martins (CSM), с 1990-х годов уверенно держит лидерство в обучении ювелирному дизайну. Количество выпускников, основавших свои ювелирные компании, бьет рекорды. Достаточно сказать, что бакалавриат здесь окончила Лорен Адриана, степень магистра искусств получили Фернандо Хорхе, Элис Чиколини, Нур Фарес — представители нового поколения широко известных ювелиров.

Кольцо, Йилан Лиу (Yilan Liu), студент Central Saint Martins College of Art and Design Фото: Central Saint Martins

Образование в CSM в первую очередь ценится за формирование дизайн-мышления и индивидуального стиля — именно эти важные качества во многом определяют дальнейший творческий успех дизайнера, и именно их развитию здесь уделяют особое внимание. Все три года бакалавриата по специальности «ювелирный дизайн» (BA (Hons) Jewellery Design) студенты пробуют работать с разными материалами, переосмысливая и раскрывая их возможности. Для этого будущим дизайнерам предоставлены первоклассно оборудованные ювелирные мастерские, фотостудии, студии 3D-моделирования и печати. Важна и творческая атмосфера — чтобы ее создать, факультеты моды, дизайна, искусства, архитектуры, фотографии и театра собрали под одной крышей в новом корпусе на Кингс-Кросс.

Школа славится тесными связями с индустрией, в частности партнерством с LVMH и Swarovski, поэтому совместные проекты с компаниями — дело вполне обычное. Двухгодичный курс магистерской программы «Дизайн (ювелирное дело)» (МА Design (Jewellery)) CSM также отличает ориентированность на практику.

Royal College of Art, Лондон

Королевский колледж искусств (Royal College of Art, RCA) — старейшая в мире дизайн-школа — вот уже пять лет возглавляет рейтинг арт-университетов. Колледж с без малого двухсотлетней историей славится умением сочетать традиции и инновации, и ювелирный факультет не исключение. В RCA предлагаются только двухгодичные магистерские программы, поэтому сочетание бакалавриата Central Saint Martins и магистратуры в RCA — обычная практика. Такой путь, например, выбрала Франческа Амфитеатроф, бывший креативный директор Tiffany и нынешний — Louis Vuitton Jewellery. Акцент магистерской программы «Ювелирные украшения и металлы» (МА Jewellery and Metal) сделан на исследованиях в области ювелирного материаловедения и роли украшений в современном художественном пространстве. В целом обучение здесь строится в парадигме «ювелирные украшения как искусство». Имея возможность работать в прекрасно оснащенных студиях, мастерских, библио- и медиатеках колледжа, студенты чутко следят за изменчивым социальным и культурным ландшафтом. Магистратура RCA считается самой престижной, но и стоимость обучения здесь в два раза выше, чем, скажем, в CSM.

HEAD Geneve, Женева

Фото: HEAD Geneve

Бакалавриат HEAD Geneve — оптимальное сочетание креативности с навыками, необходимыми для работы как в сегменте contemporary jewellery, так и в высоком ювелирном искусстве, а также в дизайне часов и аксессуаров. Трехгодичная программа «Дизайн: ювелирные украшения и аксессуары» (BA Product Design: Jewellery and Accessory) нацелена прежде всего на то, чтобы научить студентов не просто придумывать, но и производить украшения и даже полноценные коллекции. В швейцарской школе, основанной в 2006 году, практикуют концептуальный подход к проектированию и созданию прототипов, когда идея, лежащая в основе, считывается в выборе не только визуальной формы, но и материалов, техник. И эксперименты с последними в HEAD очень приветствуются — так здесь дизайнерам помогают развить собственный стиль. Школа уже второй год участвует в главной ювелирной выставке — Gem Geneve.

Именно здесь в 2018 году представил блестящие результаты переосмысления традиций и техник драгоценного искусства восходящая звезда Эммануэль Тарпин, окончивший HEAD всего несколько лет назад. В школе налажено партнерство со швейцарскими часовыми мануфактурами и ювелирными компаниями. Ежегодно студенты разрабатывают проект для Piaget, Adler Jewellery, сотрудничают с парижской Haute Ecole de Joaillerie.

Haute Ecole de Joaillerie (ранее BJOP), Париж

Фото: Haute Ecole de Joaillerie

Высшая школа ювелирного искусства, уже более 150 лет обучающая исключительно ювелирным специальностям, по праву считается лучшей во Франции. Студенты проходят все этапы работы над творческими проектами, от идеи до изготовления украшения. Haute Ecole de Joaillerie специализируется на подготовке кадров для fine и high jewellery. На курсе ювелирного дизайна большое внимание уделяется графическим навыкам: техническому рисунку и классической ювелирной гуаши. В трехгодичную программу «Ювелирный дизайн» (Bachelor Jewellery Design) для иностранных студентов также входят основы геммологии, менеджмента и маркетинга, история дизайна.

В отличие от британских школ здесь царят традиции и консерватизм, и учат тут скорее ремеслу, чем дизайнерскому мышлению.

Школа активно сотрудничает с отраслью: студенты отправляются на стажировки в мастерские ювелирных домов Вандомской площади, многие там же и остаются работать. А швейцарская компания Piaget даже учредила здесь свою стипендию, ведь директор их студии дизайна ювелирных и часовых изделий Стефани Сивриер — выпускница школы.

Creative Academy — Richemont Group, Милан

Фото: Richemont Group

Creative Academy — частная дизайн-школа группы Richemont, работающая с 2003 года и специализирующаяся на оформлении предметов роскоши: ювелирных украшений, часов и аксессуаров. Знаменитое училище на окраине Милана каждый год набирает всего 20 студентов на единственную программу с простым названием Master Program продолжительностью десять месяцев, которая открывает двери в мир грандов ювелирного и часового дела. Несмотря на то, что школа принадлежит Richemont, ее диплом высоко котируется и у конкурентов. Здесь обучают умению быстро и четко выражать свои идеи в виде графических эскизов или 3D-прототипов, готовя студентов к эффективной работе в группе. В течение семи месяцев в школе работают над реальными проектами под руководством креативных директоров компаний Richemont. В дополнение — интенсивы по маркетингу и менеджменту в сфере предметов роскоши от ведущей итальянской бизнес-школы Bocconi.

Студенты плотно вписаны в контекст отрасли: обязательно посещают женевский Salon International de la Haute Horlogerie, осваивают традиционные ремесла и редкие техники на лучших мануфактурах Италии и активно участвуют в Миланской неделе дизайна. По завершении обучения лучшим выпускникам бренды предлагают трехмесячную стажировку — есть шанс поработать в Van Cleef & Arpels в Париже или в Швейцарских Альпах на одной из легендарных часовых мануфактур.

Shenkar College, Тель-Авив

Фото: Shenkar

Одна из лучших арт-школ Израиля специализируется на прикладных искусствах. Колледж не без оснований гордится своим факультетом моды, который в 2016 году вошел в десятку лучших в мире, а среди его выпускников значится Альбер Эльбаз, признанный корифей моды, бывший долгое время дизайнером бренда Lanvin. Факультет ювелирного дизайна Shenkar, отметивший 20-летие, также завоевывает мировое признание. Своим экспериментальным подходом программа «Ювелирный дизайн» (Jewellery Design) четырехгодичного бакалавриата во многом напоминает CSM.

Дизайнерские навыки здесь отрабатывают как на концептуальных, так и на коммерческих проектах — от свободного творчества до работы по конкретному заданию. За четыре года учебы студенты успевают попробовать множество техник и материалов: создают реплики античного украшения с использованием исторических техник, подиумную бижутерию и даже смарт-украшения на курсе «Носимые технологии». Со времени основания факультета студенты принимают участие в международных конкурсах. Большинство выпускников работают в сфере contemporary jewellery.

Британская высшая школа искусства и дизайна, Москва

Фото: предоставлено БВШД

БВШД — лидер дизайн-образования в России. В 2015 году к программам дополнительного образования здесь добавился годичный курс «Ювелирный дизайн». А в 2019-м провели первый набор на трехгодичную программу полноценного бакалавриата по специальности «ювелирный дизайн» (BA (HONS) Design Crafts: Jewellery). От консервативных факультетов, таких как «художественное проектирование ювелирных изделий» в РГУ им. А. Н. Косыгина или «художественный металл» в Строгановке, курс Британки отличает упор на разработку концепций и быстрое их воплощение. Помимо основ дизайна и ювелирного производства студенты изучают бизнес и маркетинг, что, безусловно, способствует развитию навыков продвижения собственных работ. Неудивительно, что большинство выпускников сосредотачиваются на создании собственной ювелирной марки.

Программа постоянно совершенствуется, а выпускники, хотя еще и не очень заметны на профессиональном российском рынке, но уже делают первые шаги: создают сувенирную продукцию для Пушкинского музея, участвуют в Vogue Fashion’s Night Out и даже открывают собственные магазины украшений, такие как N1 Jewelry и SmartImage.

Инесса Ковалева