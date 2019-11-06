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Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Туапсе

ОМВД по Туапсинскому району по материалам межрайонной прокуратуры возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод реки Туапсе (ч.1 ст. 250 УК РФ). Проверка соблюдения природоохранного законодательства была проведена в отношении ООО «Спецстрой-Инжиниринг».

Как рассказали в краевой прокуратуре, в 2018 году администрация Туапсе заключила муниципальный контракт со «Спецстрой-Инжинирингом» на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В частности, речь шла о ликвидации заторов, образовавшихся из иловых наносов и отложений в русле реки Паук. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что наносы из русла реки Паук были вывезены и размещены в русле реки Туапсе.

Уточняется, что данные иловые наносы и отложения, возникшие в результате наводнения, содержат значительное количество обломков древесины и бытового мусора. Согласно оценке воздействия на водные биоресурсы реки Туапсе ущерб составил более 1,7 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, наводнение произошло в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в городе Сочи, 24–25 октября 2018 года. Его жертвами стали шесть человек. Были разрушены автомобильные и железные дороги, нарушено электроснабжение, затоплены десятки населенных пунктов.

Василий Хитрых


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