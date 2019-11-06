Владимир Путин пообещал провести в Казани заседание Совета по русскому языку

Президент России поддержал идею проведения выездного заседания Совета при президенте РФ по русскому языку в 2020 году. С таким предложением на заседании совета в Москве обратился директор института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов, сообщает ТACС.

Господин Замалетдинов предложил закрепить за федеральными университетами статус опорных вузов по организации продвижения русского языка за рубежом и распределить между ними «геополитические зоны влияния». По его мнению, КФУ мог бы в таком случае вести работу в странах тюркоязычного и исламского мира. Директор института заявил, что такие идеи можно было бы обсудить на выездном заседании совета в Казани.

"Ъ-Казань"