Глава Кузбасса не связывает убийство экс-мэра Киселевска с его работой

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что убийство бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева не связано с его работой в должности градоначальника. «Это громкое дело, у нас в Кузбассе оно получило широкий резонанс, я сам держу его на контроле. Вопрос тут не связан с его деятельностью на посту главы города, мы расстались больше года назад. Это его деятельность за пределами главы города»,— заявил губернатор в эфире телеканала «Россия-24».

Господин Цивилев полагает, что злоумышленники тщательно готовились к преступлению. «Это видно по тому, как они были оснащены, это очень серьезно разрабатывалось. Те, кто осуществлял преступление, хорошо знали и Сергея Сергеевича и то, чем он занимается. Они шли с полным знанием, с полной информацией на это дело»,— сказал губернатор. Он подтвердил, что один из нападавших (45-летний Марат Гарипов.— “Ъ”) ранее работал в МЧС и занимался спортом: «Этот случай резко выбивается из общей нашей практики. Это не система, а отдельный случай, я в этом полностью уверен».

Напомним, Сергей Лаврентьев был застрелен ночь на 1 ноября в селе Верх-Чумыш под Киселевском во дворе собственного дома. Супруга экс-мэра увидела в окне силуэты двух людей, и бывший чиновник вышел с ружьем проверить, кто пробрался во двор. В перестрелке были убиты сам Сергей Лаврентьев и один из нападавших — 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. Его сообщник скрылся в подворотне, где его поджидал автомобиль.

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Накануне задержаны двое подозреваемых в убийстве, ими оказались жители соседнего города Белово Сергей Шилов и Эдуард Заварзин. Обоих суд заключил под стражу сроком на два месяца.

О том, как были задержаны подозреваемые, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Десантник вступил в последний разбой»

Юрий Зуев