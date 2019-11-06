СМИ: Трамп утвердил военную миссию по защите нефти Сирии

Президент США Дональд Трамп утвердил расширенную военную миссию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений на всей территории восточной Сирии, сообщило агентство AP со ссылкой на источники. Это решение, по словам агентства, вызывает «ряд сложных юридических вопросов», в частности, смогут ли теперь военные США наносить удары по сирийским, российским или другим силам, если они начнут представлять угрозу месторождениям.

Отмечается, что мера, принятая господином Трампом, предполагает присутствие в Сирии сотни американских военных, несмотря на обещания президента вывести войска из страны. Согласно новому плану, военные США будут защищать значительную территорию, контролируемую сирийскими курдами, которая простирается почти на 150 км от провинции Дейр-эз-Зор до Эль-Хассаки. Точный размер территорий его еще предстоит определить.

Источники агентства отметили, в Сирии останутся не менее 800 военнослужащих, включая примерно 200 человек на базе Эт-Танф на юге Сирии.

Ранее США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке Сирии. Переброска и передислокация американских военных началась еще на прошлой неделе, что стало неприятным сюрпризом для Москвы. Россия опасается вмешательства США в переговоры между курдами и Дамаском.

Подробнее — в материале “Ъ” «США в Сирии развернули нефтебазы».