Постпред США в ЕС: расследование Байдена было условием для встречи Трампа с властями Украины

Условием для встречи президента США Дональда Трампа с властями Украины было расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщил постпред США в ЕС Гордон Сондленд во время дачи показаний в Конгрессе. Он заявил, что не знает, кто принял решение приостановить оказание помощи Украине.

«Если речь идет об условиях, которые должны были бы быть исполнены до встречи (с руководством Украины.— “Ъ”), то таким было мое понимание»,— сказал господин Сондленд (цитата по стенограмме, опубликованной CNN). Постпред заявил, что провел параллели между задержкой помощи США Украине и желанием Вашингтона провести расследование в отношении господ Байденов с помощью Киева. «В тот момент, когда я осознал, что между визитом (властей Украины.— “Ъ”) в Белый дом и задержкой помощи ей может быть связь, когда я не мог получить ответа на вопрос, почему помощь задерживается, тогда и сенатор Джонсон (Рональд Джонсон.— “Ъ”) и Тейлор (временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор. — “Ъ”) высказали вероятность того, что здесь может быть связь»,— сказал он.

Господин Сондленд в разговоре с помощником президента Украины Андреем Ермаком сообщил, что помощь Киеву может быть возобновлена, если власти сделают «публичные антикоррупционные заявления». «Не имея никакого заслуживающего доверия объяснения прекращению помощи, я предположил, что приостановка была связана с антикоррупционным заявлением»,— отметил он.

Напомним, из-за телефонного разговора господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского Демократическая партия инициировала процедуру импичмента главы Белого дома. Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, которая дает основания для импичмента. Теперь слушания по делу станут открытыми.

Подробнее о новом этапе в деле об импичменте — в материале “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».