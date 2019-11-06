Онлайн-экспорт прирастает одеждой

Объем розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 24% в этом году и составит $817 млн, прогнозируют Data Insight и eBay. Драйвером продаж остаются одежда и обувь, а основным направлением — страны СНГ. По итогам года число отправлений вырастет более чем на 50% при падении среднего чека заказа до $52.

По итогам 2019 года на онлайн-экспорт из России отправят товаров на сумму $817 млн, оценивают аналитики Data Insight и eBay в традиционном совместном исследовании. С учетом корректировки показателей прошлого года (с $736 млн до $659 млн) объем экспорта через интернет вырос на 24% год к году. Две трети выручки розничные онлайн-экспортеры получают через маркетплейсы, на них, согласно прогнозу, придется $548 млн.

Объем отправлений составит более 15,7 млн посылок, показав рост на 53%. В то же время средний чек снизится с $62 до $52. Авторы исследования связывают это в частности с тем, что покупатели чаще дробят заказы: стоимость и условия доставки перестают быть барьером при покупке.

Лидером среди стран для экспорта останется Белоруссия с долей в 21,8% (рост на 4,3 п. п.), на втором месте США (20,4%), на третьем — Казахстан (12,9%). В целом доля стран СНГ вырастет с 38% до 43%.

«Тренд обусловлен действиями крупнейших игроков, которые активно развивают продажи на соседних рынках. Wildberries наращивает продажи во всех уже четырех, не считая России, странах своего присутствия в СНГ. Lamoda считает СНГ приоритетным для себя направлением экспорта»,— отмечается в исследовании.

Категория «одежда и обувь» вновь лидирует в общей картине розничного онлайн-экспорта, на нее приходится 39% (против 36% годом ранее). На второй позиции коллекционные вещи (15%), на третьей — электроника (12%).

«Несмотря на увеличение потока экспортных отправок у крупных российских ритейлеров, на маркетплейсы сегодня приходится две трети выручки всего рынка, что подтверждает их ключевую роль в развитии розничного экспорта из России. Маркетплейсы остаются главным экспортным каналом для малого и среднего бизнеса, за три года мы наблюдаем позитивную динамику роста продавцов на нашей площадке, общее число компаний продающих из России на еBay в 2019 году подошло к 30 тыс.»,— отметил гендиректор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.

«Этот новый рынок, на самом деле, есть интеграция России в международные торговые потоки, которые идут через крупные онлайн-площадки — такие как eBay. Но он также является и результатом работы конкретных людей и организаций (eBay, РЭЦ, Почта России и др.), которые создают условия для того, чтобы данный рынок развивался»,— говорит партнер агентства Data Insight Федор Вирин.

Дмитрий Шестоперов