Глобальная охота за данными

Развитие новых технологий не приведет к технологической безработице, но работникам и потребителям потребуются новые инструменты защиты собственных прав, чтобы противостоять попыткам манипулирования со стороны корпораций, обладающих все большими объемами данных. Эта проблема широко обсуждалась в рамках экспертных советов Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) в Давосе. Одновременно регуляторам эксперты WEF рекомендуют проявлять гибкость, чтобы не препятствовать внедрению новых разработок.

В Дубае завершилось двухдневное заседание «советов будущего» — экспертной площадки, готовящей проблематику и рекомендации для встреч лидеров в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Работа 38 советов была посвящена внедрению отдельных технологий (искусственного интеллекта, сетей 5G, биотехнологий и т. д.), ключевым блокам и проблемам регулирования (в инвестициях и торговле, энергетике, урбанизации, инфраструктуре, геополитике) либо отдельным странам и регионам (в том числе России, Китаю, Европе, ЕС, Корейскому полуострову).

Одной из основных тем форума в Давосе станет сближение стандартов регулирования технологий в мире, а также возросшая роль «геоэкономики», отметил в интервью “Ъ” президент WEF Бёрге Бренде. Впрочем, в отличие от более ранних соглашений, описывающих технологические стандарты, теперь проблемы ожидаются из-за различных подходов в оценке этических аспектов применения тех или иных решений и возросшей конкуренции.

Особенное беспокойство у экспертов вызывает рост роли компаний, обладающих большими массивами данных. Анализ поведения потребителей позволяет выстраивать стратегии, вызывающие привыкание и допускающие манипулирование,— так, технологии уже позволяют по неочевидным параметрам (к примеру, тому, как человек двигает мышью) долгосрочно предсказывать поведение пользователей. Однако, в отличие от врачей или юристов, обязанных действовать в интересах пациентов и клиентов, технологическим компаниям пока требуется лишь согласие на раскрытие данных. Повысить их ответственность может кодекс, закрепляющий приоритет интересов пользователей, но вопрос об ответственности за нарушение подобных норм открыт. При этом развитие отдельных технологий требует уже не регионального, а глобального регулирования, так как компании зачастую не имеют национальной привязки.

Чтобы успевать за изменениями на рынках, регуляторы должны активнее работать с основными игроками и в целом переходить на более гибкие модели внедрения новых норм (soft law), иначе законы будут закреплять устаревшие правила и препятствовать новым разработкам. Лидерами такого регулирования сейчас считаются Япония, Канада, Сингапур, а также Великобритания, в частности, там идет эксперимент по оказанию юридических услуг при помощи алгоритмов на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Участники совета по России, в их числе глава Минэкономики РФ Максим Орешкин, а также заместитель главы ведомства Оксана Тарасенко, также преимущественно обсуждали инициативы в области применения ИИ. Члены совета по России предложили к реализации несколько проектов, которые, с одной стороны, призваны стать смысловой частью национальной стратегии по ИИ, а с другой — обеспечить РФ глобальное сотрудничество в этой сфере. Так, предложено создать рейтинг готовности стран и компаний к внедрению ИИ. Помимо этого, как сообщил “Ъ” Бёрге Бренде, WEF и российское правительство ведут переговоры об открытии в Москве одного из центров технологий четвертой промышленной революции, занимающихся регулированием новых рынков (уже открыты в США, Индии, Японии и ОАЭ).

В том же, что касается влияния новых технологий на занятость, большинство экспертов настроены относительно оптимистично. Напомним, по оценкам WEF, к 2022 году цифровизация приведет к потере 75 млн рабочих мест и появлению 133 млн новых (хотя значительная часть их приходится на сервисный сектор с низкой оплатой труда). Также эксперты ждут роста «платформенной занятости» (пример — водители такси и курьеры). «Рабочих мест будет достаточно, нам не грозит технологическая безработица, более актуальный вопрос — это качество этих мест и что будет представлять собой "место со средним уровнем дохода", именно такие вакансии раньше были драйвером развивающихся экономик»,— заключила Лора Тисон из Haas School of Business в Беркли.

Татьяна Едовина, Дубай