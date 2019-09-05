На службу — в кроксах

Правительствам придется конкурировать с глобальными платформами за данные о гражданах, а предоставление госуслуг должно будет проводиться с привлечением коммерческих сервисов, заявили участники сессии ВЭФ по цифровому государству. Частный бизнес при этом попросил расширить возможности участия в этом процессе.



«Либо цифровое, либо никакое»,— заявил вице-премьер Максим Акимов, выступая на сессии ВЭФ посвященной цифровому государству. По его мнению, сейчас все национальные государства находятся в конфликтной модели со своими глобальными конкурентами, которые, как поставщики коммерческих услуг, могут знать о гражданине больше, чем правительства. Глобальные платформы сосредоточили колоссальную власть, и формат цифровой трансформации будет задавать исход этой конкуренции, добавил Максим Акимов, сообщив, что на форуме «Открытые инновации» будет представлена новая архитектура цифрового государства с гибридным облаком.

Для работы такой системы, однако, потребуются новые кадры, умеющие работать с массивами данных. Им нужна удобная среда — от апельсинового сока и кофеварки до возможности ходить на работу в кроксах и шортах, заметил господин Акимов. Впрочем, пока в рамках 44 ФЗ невозможна даже закупка ИТ-систем у двух или трех поставщиков, посетовал вице-премьер.

Правительствам нужна бизнес-трансформация, заявил на сессии старший министр Сингапура Тарман Шанмугаратнам. Он сообщил, что к концу года все госагентства страны будут обмениваться данными в автоматическом режиме. Все данные будут храниться в трех центрах.

«Странам необходима новая форма международных соглашений, так как прежние не приспособлены к обмену данными и цифровым услугам,— заявил старший министр Сингапура.

— Не нужно принимать решение все национализировать, спешить с протекционизмом в этой сфере. Данные должны перетекать, но важна конкуренция и возможность переходить с одной платформы на другую».

Наличие инфраструктуры, в частности сетей 5G, важнее конкретных сервисов, а современные цифровые технологии возможны только в глобальном контексте, отметил президент МТС Алексей Корня. При этом важно открывать доступ частного бизнеса — пока цифровизацией государства он занимается не очень активно, отметил господин Корня. «Государство будет вынуждено поднимать свои стандарты до уровня ведущих игроков, так как люди привыкают к другому уровню сервиса и проактивному предоставлению услуг»,— сказал первый замредправления Сбербанка Александр Ведяхин.

Замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что сейчас ведется дискуссия о возможности предоставления доступа частного бизнеса к каналам межведомственного взаимодействия, а также получению госуслуг через банковские приложения и другие сервисы.

Глава Якутии Айсен Николаев, в свою очередь, призвал регионы также работать с большими данными для принятия управленческих решений. В частности, в регионе планируют совместно с одним из сотовых операторов запустить единую систему «oneclick» для обращений населения, участия в публичных обсуждениях и доступа к услугам (ранее проект был запущен в Якутске) и перейти к проактивному предоставлению социальных услуг — когда выплаты пособий будут начинаться без сбора справок. Министр труда Максим Топилин, впрочем, предупредил, что сейчас это невозможно, так как нет данных о доходах населения по банковским вкладам. Пока ведомство господина Топилина планирует запустить эксперимент по отказу компаний от бумажного документооборота, при этом граждане в следующем году получат возможность самостоятельно выбрать, использовать электронную или бумажную трудовую книжку.

Татьяна Едовина, Владивосток