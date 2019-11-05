СМИ: укрепление Союзного государства России и Белоруссии вызывает тревогу на Западе

Укрепление Союзного государства России и Белоруссии вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «баланс сил в Европе», сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что ЕС должен поддержать суверенитет Белоруссии. Экс-помощник министра обороны США Александр Вершбоу говорит об отсутствии иллюзий по поводу того, что Белоруссия «пойдет таким же курсом, как Украина или Грузия», если сблизится с ЕС.

Господин Вершбоу уверен, что ЕС необходимо «проявлять осторожность и не создавать впечатления о слишком тесных связях» с Минском.

Напомним, по данным “Ъ”, программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание единого регулятора энергетического рынка и объединение таможенной политики. Документ премьер-министры двух стран парафировали в начале сентября.

Подробнее о планах по интеграции двух стран читайте в материале “Ъ” «Дружба налогов».