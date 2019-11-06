Валюта в розницу

Московская биржа планирует привлечь к торгам валютой мелких частных инвесторов. Торговая площадка собирается предложить им новую услугу, благодаря которой можно будет выставлять на покупку или продажу заявки до $1 тыс. или €1 тыс. с расчетами завтра. Участники рынка поддерживают стремление биржи либерализовать валютный рынок, но не ждут большой активности из-за предлагаемых тарифов.

“Ъ” стали известны подробности внедрения новых инструментов валютной секции биржи — USDRUB_TMS и EURRUB_TMS. Как сообщил директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин, с парами доллар-рубль и евро-рубль можно будет совершать сделки объемом от 1 цента до 999,99 единицы базовой валюты с расчетами на следующий день. «Новые инструменты рассчитаны в первую очередь на частных инвесторов, которым необходима конверсия небольших или дробных объемов, например полученных дивидендов или купонов в валюте»,— сказал он. Биржа планирует предоставить доступ к новым инструментам в первой половине следующего года.

По итогам октября 2019 года объем торгов на валютном рынке составил 24,2 трлн руб. На торги инструментами спот пришлось 5,7 трлн руб., на сделки своп и форварды — 18,5 трлн руб. По данным биржи, несмотря на низкую волатильность, на валютном рынке наблюдается рост клиентской активности. Торговый оборот компаний, имеющих прямой доступ к валютному рынку, по сравнению с сентябрем 2019 года вырос на 60% и составил $2,4 млрд. Всего прямой доступ имеют около 50 компаний.

В целом участники рынка позитивно оценивают предложение биржи. «Мы видим большой спрос клиентов на небольшие лоты по валюте, особенно под конец года, когда многие едут на отдых»,— говорит руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова. Однако начальник управления валютных и процентных рынков банка «Открытие» Владимир Омельченко отмечает: «Мы видим тенденцию по перетоку клиентов с банковского на брокерское обслуживание, но в целом на банковский бизнес конверсионных операций это вряд ли окажет влияние. Уезжая в отпуск, к примеру, клиенту нужна наличная валюта, он не будет утруждать себя, покупая ее на бирже». По его мнению, такой инструмент больше будет интересен тем, кто уже торгует на бирже небольшими объемами или планирует это делать.

Комитет по валютному рынку Московской биржи рекомендовал установить единую ставку оборотной комиссии вне зависимости от выбранного тарифного плана по обоим инструментам — 0,075% от объема сделки в рублях. Минимальная комиссия составит 1 руб. Как уточнил представитель биржи, размер предлагаемых биржевых тарифов сопоставим с действующими тарифами на валютном рынке. «В зависимости от объема сделки по новому инструменту тариф будет составлять от 1 до 50 руб.»,— пояснил он.

В то же время предлагаемые тарифы могут стать ограничителем в активной торговле в новом режиме. Руководитель отдела DMA и алгоритмической торговли «Финама» Сергей Слукин не рассчитывает, что физические лица будут массово использовать новые возможности, отмечая, что оборотная комиссия по сделкам в самом дорогом тарифе по основной валютной секции составляет 0,0015%. «Активная торговля в таком "стакане" будет дорого стоить»,— отмечает господин Слукин. И использовать эту возможность, скорее всего, участники рынка будут чисто технически. По его мнению, она нужна для обработки валютных дивидендов по акциям или от расчета по купонам по валютным облигациям (ряд профучастников испытывают с этим некоторые трудности), а для физических лиц — для продажи или покупки валюты с целью формирования стандартного лота в $1 тыс. или €1 тыс., чтобы затем выставить лот в основном режиме.

Полина Смородская