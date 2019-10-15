Московская биржа ставит старые цели

Московская биржа (МБ) представила свою новую стратегию до 2024 года. В ней группа обещает нарастить комиссионную выручку, чтобы та достигла 70% от операционных доходов. О стремлении к сокращению процентных доходов говорил при презентации прежней стратегии бывший руководитель МБ Александр Афанасьев. При этом он хотел добиться таких же показателей к 2020 году.

Московская биржа планирует поддерживать темпы роста комиссионной выручки на уровне выше 10% в год, следует из пресс-релиза МБ по итогам утверждения ее наблюдательным советом стратегии развития торговой площадки и ее дочерних компаний до 2024 года. Такого увеличения комиссионной выручки планируется добиться за счет макроэкономического роста и органического развития МБ, углубления основных рынков, а также за счет расширения бизнесов. Каждый из элементов, как указано в презентации стратегии МБ, должен давать среднегодовой темп прироста комиссионной выручки в 3–4%.

Таким образом, целевой показатель структуры операционных доходов группы должен на 70% состоять из комиссионной выручки и на 30% — из процентных доходов.

В 2015 году на презентации прошлой стратегии Московской биржи на период до 2020 года о такой же цели, стоящей перед группой, говорил прежний председатель правления МБ Александр Афанасьев. По его словам, к концу срока к 2020 году доля процентных доходов в общей структуре доходов биржи должна была составить 30%. «Мы планируем сокращение процентного дохода. Мы не ставим себе цель получение процентного дохода, потому что мы не привлекаем средства, мы храним обеспечение»,— говорил топ-менеджер МБ, отмечая, что, несмотря на то что «процентный доход — часть бизнес-модели» и «важная составляющая всех наших сервисов» биржи, у нее нет цели ее «максимизации» (цитата по «Интерфаксу»). Однако в 2018 году, согласно презентации к новой стратегии, процентные доходы составляли 40%, а 60% приходилось на комиссионную выручку. Согласно отчетности по МСФО МБ, комиссионная выручка была ниже 60%, тогда как процентные и иные доходы — выше 40%.

Также набсовет Московской биржи утвердил новую дивидендную политику.

По новым правилам МБ будет стремиться выплачивать в качестве дивидендов весь свободный денежный поток.

При этом нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО, говорится в пресс-релизе торговой площадки. Как и прежде, Московская биржа будет выплачивать дивиденды раз в год. По итогам 2018 года чистая прибыль МБ составила 19,7 млрд руб., а в первом полугодии нынешнего года — 9 млрд руб., что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Илья Усов