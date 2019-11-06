Губернатор отказался от рекламы

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев считает необходимым ликвидировать рекламные конструкции на проспекте Кирова, реконструкция которого должна быть завершена в ближайшее время. По мнению главы региона, реклама не вписывается «в общую картину» отремонтированной улицы. Администрация Саратова уже «вышла в суд, чтобы добиться демонтажа» рекламных конструкций, сообщил губернатор. В компании ООО «Адвертисмент», которая владеет конструкциями на проспекте Кирова, эту информацию не комментируют. Эксперты считают, что такие решения должны приниматься администрацией города совместно с ­архитекторами.

О планах администрации Саратова демонтировать рекламные конструкции на проспекте Кирова губернатор Валерий Радаев написал в Instagram. Центральную пешеходную улицу города, на которой сейчас идет процесс реконструкции, господин Радаев проинспектировал 4 ноября. «На проспекте Кирова пообщался с горожанами, узнал их мнение о новом облике главной пешеходной улицы. Отзывы были положительные. Один из собеседников заметил, что общий вид портят рекламные щиты в центре проспекта. По этому поводу мне писали не раз и в социальных сетях. Полностью согласен, что этим конструкциям там не место, поскольку они не только не вписываются в общую картину, но и мешают передвижению людей»,— написал губернатор.

Глава региона также отметил, что администрация Саратова «вышла в суд, чтобы добиться демонтажа» рекламных конструкций.

Рекламные конструкции «сити-формата» (сити-борды 1,2 на 1,8 метра) на проспекте Кирова были установлены в 2016 году. Они сменили стоявшие на пешеходной улице рекламные щиты 3 на 6 метров. Начальник управления по наружной рекламе и художественному оформлению администрации Саратова Татьяна Максимова утверждала, что это сделано «для улучшения архитектурного облика исторического центра города», а новые конструкции «гармонично вписались в городскую среду центрального района города, не создавая визуального шума в пространстве улиц».

Сити-борды, о которых говорит Валерий Радаев, принадлежат рекламному агентству ООО «Адвертисмент». В компании назвали информацию слухами и сказали, что руководство агентства «не дает комментариев на эту тему». ООО «Адвертисмент» основано в 2014 году и принадлежит Елене Каштановой (40%), Жанне Татьяниной (30%) и Анастасии Милютиной (30%). Последняя является дочерью бывшего главы Саратова Олега Грищенко. По данным «СПАРК Интерфакс», выручка ООО в 2018 году составила 24,3 млн руб. Пока в картотеке арбитражных дел нет ни одного материала с участием ООО «Адвертисмент». Данные о получении права аренды муниципальной земли для установки конструкций на официальном сайте мэрии отсутствуют. В 2015 году ООО заключило контракт с МУП «Городской центр размещения рекламы» на размещение социальной рекламы стоимостью 1,3 млн руб.

В администрации Саратова вчера в течение дня не смогли прокомментировать заявление главы ­региона.

В конце октября в мэрии утверждали, что при реконструкции проспекта Кирова демонтаж или какие-либо изменения рекламных конструкций не планируются. О том, что реклама портит вид улицы, говорили ряд общественников. В частности, несколько раз такое мнение высказывал краевед Денис Жабкин. Какой доход рекламные щиты приносят бюджету города, в администрации не уточняют. В 2017 году мэрия сообщала, что в 2016 году плата в городской бюджет по договорам на установку и эксплуатацию сити-бордов на проспекте Кирова составила 720 тыс. руб.

В ходе реконструкции проспекта Кирова рекламные конструкции пока остались на своих местах. Как писал „Ъ“, ремонт центральной пешеходной улицы Саратова ведется с августа этого года. Подрядчиком работ выступает ООО Специализированный застройщик СК «Система». Цена контракта 228,27 млн руб., финансирование ведется из федерального бюджета в рамках проекта «Жилье и городская среда». В соответствии с техническим заданием при реконструкции планируется переложить 28 тыс. кв. м тротуарной плитки, произвести ремонт покрытия центральной зоны, создать зоны малых архитектурных форм и озеленения, заменить тротуар вдоль фасадов и зданий. Работы должны были завершиться 15 октября. Согласно скорректированному плану, сроки сдачи объекта сдвинуты на месяц.

Депутат саратовской городской думы Дмитрий Кудинов говорит, что вопрос об установке или демонтаже рекламы на проспекте Кирова должен решаться с привлечением архитекторов. «Многое, что кому-то субъективно может не нравиться, приемлемо с точки зрения архитектуры. Есть люди, которым не нравятся малые архитектурные формы, также установленные на проспекте Кирова. В некоторых городах они стоят на пути пешеходов, но их никто не убирает»,— считает господин ­Кудинов.

Сергей Петунин